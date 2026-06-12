Володимир Путін, як і раніше, націлений на подальше розчленування та політичну нейтралізацію України, пише Bloomberg (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

Деякі представники НАТО не виключають, що російський диктатор Володимир Путін може інсценувати невеликий військовий конфлікт — наприклад, окупацію, а потім швидке виведення військ з території Естонії. Таким чином він може спробувати дискредитувати Альянс і показати Європі, що Вашингтон її більше не підтримує.

Про це в п’ятницю, 12 червня, пише оглядач Bloomberg Гел Брендс, аналізуючи, наскільки небезпечним може виявитися загнаний у кут Путін.

Автор публікації підкреслює, що українські війська показують на полі бою кращі результати, ніж будь-коли за останні роки. Водночас російські окупаційні війська успіхів не досягли, а їхні втрати продовжують зростати.

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Якщо Україна зможе зберегти цю динаміку, можливо, їй вдасться змусити Москву укласти гідний мир, пише Брендс. Однак оглядач радить стримувати оптимізм, оскільки залишаються питання, як довго триватиме період переваги України і наскільки небезпечним може бути загнаний у кут російський диктатор.

Раніше ситуація на полі бою дозволяла Путіну вірити в те, що РФ може перемогти, проте у 2026 році ситуація змінилася. Темпи наступу російської армії знизилися порівняно з минулими роками, водночас втрати залишаються вкрай високими.

Українці ж завдяки локальним контратакам відвоювали невеликі ділянки території, пише Брендс. Оглядач зазначає, що зміни відбулися в основному завдяки передовим можливостям України в галузі БпЛА. Інновації в країні розвиваються активно і постійно: цикли розробки невеликих дронів скоротилися до тижнів або навіть днів.

У дипломатичному контексті ситуація теж змінюється не на користь Путіна — після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині Кремль залишився без найкращого європейського союзника. Перед Україною ж зникла перешкода для європейського фінансування.

Ніщо з цього не означає, що перемога близька: Україна все ще не може звільнити окуповану росіянами територію, пише оглядач. А Путін, як і раніше, націлений на подальше розчленування та політичну нейтралізацію цієї країни.

Але якщо Україна продовжуватиме завдавати армії Путіна втрат і підривати російську економіку, можливо, це вичерпає його готовність приймати такі надмірні витрати, міркує автор статті.

«Небезпека полягає в тому, що Путін, перебуваючи під тиском, лише посилить свої примусові заходи», — пише Гел Брендс.

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Російський диктатор давно твердить, що війна проти України є боротьбою проти Заходу. Протягом багатьох років він використовував ядерні погрози, диверсії та гібридну війну, щоб вивести з рівноваги прихильників Києва.

Як зазначає Брендс, Кремль не готується до Третьої світової, але, ймовірно, він розраховує, що військове залякування змусить європейські держави послабити підтримку України або відрадити її від ударів по містах РФ.

Зокрема, деякі чиновники НАТО побоюються, що Володимир Путін може інсценувати незначний військовий конфлікт. Наприклад, окупацію, а потім швидке виведення військ з території Естонії, щоб дискредитувати Альянс і продемонструвати Європі, що підтримки президента США Дональда Трампа більше немає.

«Це все ще малоймовірний сценарій. Але Путін, який поставив на карту все в Україні, не так просто змириться з гірким розчаруванням», — вважає оглядач Bloomberg.

Підсумовуючи, автор статті підкреслює, що конфлікт, який зараз складається на користь «хороших хлопців», може стати небезпечнішим, перш ніж завершиться.

У травні агентство Reuters писало, що НАТО планує посилити оборону східного флангу, створивши нову військову структуру для оперативного розгортання сил у Латвії та Естонії у разі загрози з боку Росії.

У свою чергу газета The Wall Street Journal повідомляла, що в європейських столицях зростає побоювання, що російський диктатор Володимир Путін найближчі 12 місяців спробує розширити війну на Європу, щоб «перетасувати карти» і вийти з глухого кута в Україні.