Команда на чолі з Україною «потопила» фрегат НАТО морськими дронами під час навчань у Португалії — FAZ

Багатонаціональна військово-морська команда на чолі з Україною, яка виконувала роль «ворога» на навчаннях НАТО REPMUS/Dynamic Messenger 2025, виявила вразливість військово-морських сил Альянсу, «потопивши» щонайменше один фрегат союзників.

Про це у понеділок, 16 березня, повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Зазначається, що під час навчань, які відбулися в Португалії, «червона» команда, до складу якої входили підрозділи з США, Великої Британії, Іспанії та інших країн на чолі з Україною, змагалася з командою «синіх» — силами НАТО. Навчання охоплювали кілька сценаріїв, що включали захист портів та конвоїв.

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За словами джерела з України, яке брало участь у навчаннях, всі п’ять сценаріїв завершилися перемогою команди під керівництвом України.

Згідно з правилами, переможцем визнавався той, хто першим здійснив атаку на кораблі противника. Під час імітаційної атаки на конвой «червоні» завдали такої кількості «влучань» по фрегату НАТО, що в реальному бою він би був знищений.

«Проблема була не в тому, що вони не могли нас зупинити — вони навіть не бачили нашої зброї», — розповідає співрозмовник газети.

Газета пише, що в рамках навчань Україна також продемонструвала кілька варіантів свого морського безпілотного апарата Magura V7. Один із них був оснащений розвідувальним обладнанням і вибуховим зарядом, інший — кулеметом.

Як зазначає FAZ, ці навчання показали, що безпілотні системи, у поєднанні з оперативним досвідом та перевіреним плануванням, становлять реальну загрозу для військово-морських сил НАТО, оскільки Альянс ще не готовий до атак з використанням такої зброї.

Речник НАТО підтвердив проведення навчань, назвавши їх «історичною віхою, що підтверджує зростаючу роль України в навчаннях Альянсу», оскільки це був перший випадок, коли український флот координував дії сил противника.

Інфографіка: NV

12 лютого американська газета The Wall Street Journal повідомила, що група з 10 бійців ЗСУ, використовуючи безпілотники, на навчаннях Hedgehog 2025 розгромила групу, еквівалентну двом батальйонам військ НАТО.

Як повідомляло видання, на навчаннях координатор безпілотних авіаційних систем Естонської ліги оборони Айвар Ганніотті очолював умовно ворожу групу, що складалася з приблизно 100 осіб, до якої входили естонці та українці.

За словами Ганніотті, який зараз працює в бізнесі як експерт з безпілотних систем, загалом, результати були «жахливими» для військ НАТО.

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За інформацією WSJ, команда з 10 українців вдало контратакувала сили НАТО. Приблизно за півдня вони імітували знищення 17 бронемашин і завдали 30 «ударів» по інших цілях.