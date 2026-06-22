Перший транш макрофінансової допомоги в межах бюджетної частини кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро Україна отримає під час Конференції з відновлення, яка відбудеться 25–26 червня у Гданську. Йдеться про 3,2 млрд євро.

Про це на умовах анонімності Європейській правді повідомив обізнаний із процесами європейський посадовець.

За його словами, виплату першого траншу вирішили синхронізувати з проведенням конференції з відновлення.

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«Надання першого траншу на 3,2 мільярди вирішили приурочити до Конференції з відновлення, яка відбудеться 25−26 червня у Гданську», — повідомив співрозмовник видання.

Він додав, що відповідне рішення про виділення коштів було ухвалене ще минулого тижня.

Також, за словами європейського посадовця, Україна може отримати наступний транш обсягом 5,9 млрд євро, призначений для підтримки Збройних сил, до кінця червня.

23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що було розблоковано європейський пакет підтримки для України — 90 млрд євро на два роки. Перший транш може бути доступний уже в травні або в червні 2026 року.

22 квітня повідомлялося, що посли ЄС на засіданні погодили виділення Україні кредиту в 90 млрд євро і схвалили 20-й пакет санкцій проти Росії.

Законодавчий акт про зміни регламенту для надання кредиту Україні, а також 20-й пакет санкцій проти РФ блокував експрем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, користуючись необхідністю одностайного рішення. Він вимагав відновити роботу нафтопроводу Дружба, пошкодженого внаслідок російської атаки в січні. Цим нафтопроводом Угорщина і Словаччина отримували російську нафту.

13 квітня Петер Мадяр, лідер угорської опозиційної партії Тиса, яка перемогла на парламентських виборах та новий прем'єр Угорщини, заявив, що підтримує угоду щодо кредиту для України на 90 млрд євро, яка передбачала можливість відмови Угорщини від фінансування.