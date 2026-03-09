Станом на зараз є 11 запитів від країн — сусідів Ірану, Європи та США, про підтримку у протидії іранським шахедам та іншим подібним викликам.

Про це у понеділок, 9 березня, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками Ставки.

«Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ (радіоелектронної боротьби — ред.), тренуванні», — заявив Зеленський.

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Президент наголосив, що країна готова позитивно реагувати на запити тих, хто допомагає захищати життя українців та незалежність України.

«На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою», — уточнив Володимир Зеленський.

За його словами, Рада національної безпеки (РНБО), Генеральний штаб та Сили оборони визначать, на які ще запити Україна може відреагувати схвально. Так, щоб це не знизило власні можливості захищатись, наголосив український лідер.

«Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках», — підкреслив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що країна давно пропонує партнерам оновити та посилити спільні можливості захищати життя.

«Ми говорили і про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення відповідних виробництв режимів-агресорів — виробництв зброї, яка використовується в тому числі зараз в ударах», — вказав Зеленський.

Він додав, що кожна точка, де виробляються шахеди, відома.

«Іранський та російський режими підтримують один одного, і все більше інформації, зокрема, про російські деталі в шахедах, які бʼють по сусідах Ірану», — наголосив Зеленський.

Він також висловив упевненість, що світ сильніший, ніж ті, хто намагається його розхитати.

2 березня агентство Bloomberg, яке в телефонному режимі поспілкувалось з Володимиром Зеленським, повідомило, що президент запропонував направити на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

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Зеленський заявив, що припинення вогню можна також оголосити на два місяці або два тижні, щоб Україна могла допомогти країнам Близького Сходу.

Президент також припустив, що Україна може обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для комплексів Patriot. Зеленський пояснив, що у країн Перської затоки є ракети PAC-3, але недоцільно витрачати їх на збиття іранських безпілотників.

Україна могла б передати дрони-перехоплювачі, а натомість отримати ракети, яких наразі бракує.

8 березня Зеленський повідомив, що що українські експерти з перехоплення безпілотників прибудуть до Близького Сходу наступного тижня.