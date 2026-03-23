Домовились, що наші команди працюватимуть разом, заявив Зеленський за підсумками розмови з Шапу (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленский обговорив із президентом Мозамбіку Даніелем Шапу можливості постачання газу в Україну , а також безпекові виклики.

Про це Зеленський заявив у понеділок, 23 березня.

Український лідер підкреслив, що Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів. Своєю чергою Мозамбік зацікавлений у українському досвіді й технологіях, щоб посилити внутрішню безпеку та захистити людей від терору.

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Також лідери говорили про можливу співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки.

За словами Зеленського, вони із Шапо «домовились, що наші команди працюватимуть разом».

У листопаді 2025 року Нафтогаз України підписав меморандумщодо імпорту американського СПГ до України через Грецію.

Перед тим нова грецька компанія Atlantic SEE LNG підписала довгостроковий договір з американським виробником LNG Venture Global щодо купівлі СПГ зі США. Обсяг імпорту становитиме 0,7 млрд кубометрів на рік, починаючи з 2030 року. Термін дії договору — 20 років.

У грудні 2025 року національні енергетичні регулятори Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України схвалили два нові маршрути для постачання природного газу в Україну.

Йдеться про маршрути Route 2 і Route 3 для транспортування природного газу з Греції в Україну

У лютому 2026 року грецьке спільне підприємство Atlantic See LNG Trade уклало першу угоду на постачання скрапленого газу зі США до України з поставкою у березні.

Повідомлялось, що СПГ-танкер зі США прибуде до термінала Revithoussa (Ревітусса) в Греції, після чого газ буде доставлений для НАК Нафтогаз України трубопровідним маршрутом через Болгарію, Румунію та Молдову.

Максимальний обсяг постачання може сягнути до 100 млн кубометрів залежно від доступних потужностей газотранспортних операторів, задіяних у маршруті транспортування.

У 2025 році країна-агресорка Росія здійснила 229 атак на інфраструктуру Групи Нафтогаз.

Загалом з 2022 року по об'єктах Групи застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією, з яких 1 399 — у 2025 році, повідомляв Нафтогаз 17 лютого 2026 року.

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Підкреслювалося, що прямим наслідком атак стали втрати власного видобутку через що компанія змушена імпортувати додаткові обсяги газу для стабільного проходження опалювального сезону.