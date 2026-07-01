Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї спілкується зі ЗМІ у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, 26 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Shannon Stapleton)

Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця в інтерв'ю Radio NV пояснив, чому Україна не готова до участі Китаю у переговорах про припинення російського повномасштабного аторгнення.

«Якщо Пекін усе ж буде входити в цей процес, ми повинні розуміти, що це буде зовсім інший переговорний процес, ніж той, який ми мали до останнього часу. Чому? Тому що Китай не буде говорити про Донбас. Його особливо не цікавить лінія розмежування, Донбас тощо. Його цікавить те, як буде співіснувати Китай із Європою, США, Росією і, напевно, Туреччиною в поствоєнний період. Яке буде місце Китаю і як Китай буде торгувати в цьому багатокутнику, як він зароблятиме гроші на тих чи інших логістичних маршрутах, які він буде далі будувати», — сказав Денисенко в ефірі Radio NV.

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Він висловив думку, що Україна не готова до такого типу переговорів.

«Тому що ми сьогодні де-факто, починаючи з 2014 року, вже 12 років, не маємо контактів у Пекіні. Сьогодні Україна не має можливості говорити не те що з першим колом спілкування Сі Цзіньпіна, а навіть із другим, і боюся, що навіть із третім колом контактів Сі Цзіньпіна в нас немає якихось налагоджених комунікаційних ланцюжків», — пояснив аналітик.

Ультиматум України Білорусі та зустрічі Лукашенка з Путіним і Сі Цзіньпіном

19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що дає Лукашенку сім днів на демонтаж ретрансляторів для наведення російських дронів, що розміщені у Білорусі. «Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — наголосив тоді президент України.

24 червня Зеленський заявив, що ретранслятори припинили роботу з 22 червня. Він уточнив, що на той момент ще було невідомо, чи дійсно режим Лукашенка демонтував це обладнання.

25 червня, після доповіді Служби зовнішньої розвідки України, Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об'єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів уздовж кордону з Україною. «Білорусь знає, які кроки необхідно вжити з її боку для досягнення миру. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинений», — сказав український президент.

26 червня Лукашенко вирушив до РФ зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції на Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі і тривала близько п’яти годин.

29 червня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Цей візит не був анонсований. Згідно з повідомленнями пропагандистів, Сі Цзіньпін заявив Лукашенку, що китайсько-білоруські відносини перебувають на «історичному піку».

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Крім того, Сі Цзіньпін висловив думку, що Китай і Білорусь повинні «сприяти безперервному розвитку двосторонніх відносин на високому рівні» та «підтримувати стратегічну комунікацію». Пекін підтримує Білорусь у захисті національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, наголосив лідер КНР.