Україна найближчими днями очікує на новий пакет від Сполучених Штатів, до якого увійдуть ракети для ЗРК Patriot. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у коментарі журналістам після саміту НАТО у Туреччині у четвер, 9 липня.

«Я вважаю, що це результативний саміт для України. Найближчі дні ми отримаємо пакет від Сполучених Штатів Америки, а також були окремі домовленості у мене з європейцями. Там ще поки що дат немає, але будуть додаткові PAC-3», — зазначив президент.

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За його словами, питання запуску виробництва систем Patriot в Україні вже «вирішене політично» з президентом США Дональдом Трампом.

Наступним кроком має стати робота технічних команд і представників урядів без зволікань над оформленням необхідних ліцензій та підготовкою запуску виробництва, додав він.

Президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot. Він зробив цю заяву під час пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом Зеленський розповів журналістам, що в листі до американського колеги він вкотре запросив ліцензію на виробництво протибалістичних ракет Patriot.

Останнім часом країна-агресор Росія посилила масовані удари по українських містах на тлі успішних далекобійних ударів України. Під час масованої атаки на Київ 6 липня Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети через критичний дефіцит ракет для систем Patriot — єдиних систем в арсеналі України, здатних збивати балістику. Внаслідок цієї атаки на столицю загинули 19 людей.