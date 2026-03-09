Україна направила в Йорданію команду експертів та дрони для захисту військових баз США — Зеленський

9 березня, 09:00
Президент України Володимир Зеленський заявив про відправлення до Йорданії українських експертів з БпЛА та дронів-перехоплювачів (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський заявив про відправлення до Йорданії українських експертів з БпЛА та дронів-перехоплювачів (Фото: Офіс президента)

Україна направила в Йорданію безпілотники-перехоплювачі та команду експертів з БпЛА для захисту військових баз США. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 6 березня в інтерв'ю The New York Times, яке опублікували у понеділок, 9 березня.

За його словами, США звернулися до України по допомогу у четвер, 5 березня, і Київ направив свою команду наступного дня. Очікується, що вона незабаром прибуде на Близький Схід.

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«Ми відреагували негайно. Я сказав: Так, звичайно, ми надішлемо наших експертів», — розповів Зеленський журналісту 6 березня під час поїздки потягом зі сходу до Києва.

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Він додав, що хоче допомогти країнам Близького Сходу, але також має збалансувати ці прохання з власними потребами України. У перші дні війни в Ірані Офіс президента, за словами Зеленського, отримував дзвінки від лідерів Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії, які просили про допомогу.

2 березня агентство Bloomberg, яке в телефонному режимі поспілкувалось з Володимиром Зеленським, повідомило, що президент запропонував направити на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

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Президент також припустив, що Україна може обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для комплексів Patriot. Зеленський пояснив, що у країн Перської затоки є ракети PAC-3, але недоцільно витрачати їх на збиття іранських безпілотників.

5 березня Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США стосовно допомоги в захисті від шахедів на Близькому Сході.

Агентство Reuters із посиланням на обізнане джерело писало, що США запросили допомогу в захисті своїх баз і солдатів у деяких країнах Близького Сходу, і президент дав відповідне доручення українським військовим.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Україна-США Володимир Зеленський Дрони Дрони-перехоплювачі війна США в Ірані

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