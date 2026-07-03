Український безпілотник атакує російський прикордонний сторожовий корабель класу Світляк в окупованому Криму, червень 2026 року (Фото: Скриншот відео / Мадяр)

Україна намагається перетворити тимчасово окупований Росією Крим на новий інструмент тиску на Кремль, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.

Про це пише The New York Times ( NYT), зазначаючи, що удари безпілотників, паливна криза та перебої з електропостачанням на захопленому Москвою півострові належать до чинників, які посилюють тиск на Путіна.

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Сплеск українських атак на лінії постачання та військову інфраструктуру Криму ознаменував початок нового етапу невизначеності, оскільки війна продовжує вирувати на решті території України, зазначає NYT.

Видання також наголошує, що окупований півострів став осередком напруженості у війні Росії проти України.

Так, повсякденне життя на окупованому півострові руйнується: почалися тривалі відключення електроенергії, порушено водопостачання, а дитячі літні табори закрито. Українські удари успішно порушили постачання пального.

Однак, якщо Україна знищить незаконно збудований росіянами Кримський міст, ситуація для жителів анексованого півострова стане ще гіршою.

NYT також наголошує на величезному символічному значенні Криму для російського диктатора. Путін називав його захоплення одним зі своїх головних досягнень.

Останнім часом Україна значно наростила власне виробництво далекобійного озброєння та завдає ударів, зокрема, по нафтопереробних заводах у РФ — діях, які президент України Володимир Зеленський називає «далекобійними санкціями». Вони призвели до дефіциту пального по всій території РФ і змусили багатьох росіян відчути наслідки війни проти України. Раніше, як зазначає NYT, Путіну вдавалося ізолювати більшу частину російського населення від цієї реальності.

23 червня журналісти The Kyiv Independent із посиланням на високопоставленого українського посадовця повідомили, що президент США Дональд Трамп у приватній розмові порадив президенту України Володимиру Зеленському діяти «сміливіше» щодо РФ.

24 червня CNBC писало, що європейські аналітики вважають, ніби успішні атаки вглиб російської території та посилення тиску на окупований Крим можуть не лише змінити хід війни на користь Києва, а й спровокувати нову ескалацію з боку Москви.

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25 червня президент Зеленський затвердив «40-денну операцію впливу на державу-агресора з метою спонукання до припинення війни».

1 липня видання Newsweek описало п’ять можливих сценаріїв розвитку подій у Криму.