Зеленський уже дав доручення. Україна найближчими днями почне допомагати США в захисті баз на Близькому Сході — Reuters

США запросили допомогу в захисті своїх баз і солдатів у деяких країнах Близького Сходу і президент України Володимир Зеленський дав відповідне доручення українським військовим.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на обізнане джерело.

Співрозмовник агентства також зазначив, що українці почнуть роботу вже «у найближчі кілька днів».

У публікації також наводиться коментар президента США Дональда Трампа, який в інтерв'ю агентству телефоном заявив, що прийме допомогу від будь-якої країни. Таким чином американський лідер відповів на запитання щодо пропозиції Зеленського допомогти в боротьбі з іранськими БпЛА.

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Раніше Зеленський висловлював стурбованість тим, що війна в Ірані може скоротити постачання зброї Україні від західних союзників. Зокрема, систем ППО, нагадує агентство. Він також заявив про готовність передати партнерам із Близького Сходу свої дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими ударними безпілотниками в обмін на ракети для систем ППО Patriot.

2 березня агентство Bloomberg, яке в телефонному режимі поспілкувалося з Володимиром Зеленським, повідомило, що президент запропонував направити на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

Зеленський заявив, що припинення вогню можна також оголосити на два місяці або два тижні, щоб Україна могла допомогти країнам Близького Сходу.

Президент також припустив, що Україна може обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для комплексів Patriot

5 березня Зеленський заявив, що Україна отримала запит від США щодо допомоги в захисті від шахедів на Близькому Сході.

Зеленський зазначив, що доручив надати необхідні кошти, а також забезпечити присутність українських фахівців, які можуть гарантувати безпеку в регіоні Близького Сходу.

«Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей», — наголосив український лідер.