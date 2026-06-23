Україна готова до переговорів з Росією, але може переглянути свої нинішні пропозиції — Мельник

Україна може переглянути свої пропозиції щодо можливих переговорів із Росією , якщо Рада Безпеки ООН і надалі займатиме вичікувальну позицію.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у понеділок, 22 червня, заявив постійний представник України Андрій Мельник, повідомляє Суспільне.

«Україна готова до прямих переговорів із Росією для досягнення справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН. Але наше терпіння не безмежне. Якщо Рада Безпеки ООН і надалі обиратиме вичікувальну позицію, Україна може переглянути свої нинішні пропозиції. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом», — зазначив він.

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Звертаючись до російської представниці, Мельник також заявив, що Росія ніколи не зможе утримати окуповані території, та закликав її якнайшвидше вивести війська з України.

22 червіня президент України Володимир Зеленський розкритикував хибну думку окремих міжнародних посередників, які вважають, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий завершити війну проти України, але для цього йому потрібно «зберегти обличчя».

В інтерв'ю ТСН Зеленський наголосив, що Путін не хоче припиняти бойові дії.

«Треба примушувати, і сильними речами від Америки — це санкції передусім. Номер один. Ми дуже надіємося, що будуть санкції, буде різний економічний тиск», — наголосив президент.

7 травня в Кремлі заявили, що вважають тристоронні переговори у форматі США — Україна — Росія недоцільними, доки Україна не виведе свої війська з підконтрольної їй частини Донбасу. Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна ніколи на це не піде.

4 червня Зеленський опублікував відкритий лист Путіну, у якому закликав покласти край війні «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. Український президент також заявив про готовність заморозити лінію фронту.

Путін відхилив пропозицію про зустріч.

19 червня Зеленський заявив, що Путін боїться повернення російських військових додому, тому не хоче припинення війни в Україні.

«Путін не хоче зупинятися, і всі його розмови про те, що він хоче миру, — це брехня», — наголосив український лідер.

Він також назвав головну мету російського диктатора. Це, словами Зеленського, повернення Радянського Союзу.