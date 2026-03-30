«Найбільший ризик». Заблокований кредит ЄС на 90 млрд євро може ускладнити підготовку України до зими — Зеленський
Без європейського кредиту Україна може не встигнути підготувати інфраструктуру до зими (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування кредиту від ЄС на суму 90 мільярдів євро може негативно вплинути на підготовку України до зимового сезону 2026−2027.
Про це він сказав у понеділок, 30 березня, під час пресконференції з виконувачем обов’язків прем'єр-міністра Болгарії Андрієм Гюровим, повідомляє Суспільне.
Зеленський уточнив, що в бюджеті є кошти для фінансування армії та виплат пенсій. Однак Україна сподівається на кредит від Євросоюзу в розмірі 90 мільярдів євро, який наразі блокується Угорщиною. Без цього кредиту країна може зіткнутися з труднощами у підготовці до опалювального сезону.
«Які я бачу ризики? Найбільші — це підготовка до зими, тому що є глобальний енергетичний план захисту енергетики та водопостачання. План, який розрахований на те, щоб до зими ми закінчили все, як мінімум, фізичний захист. А також там входять різні формати захисту ППО. Загальний обсяг — 5,1 млрд доларів. Ми розраховували, що ця сума буде повністю або частково, більшою мірою, покрита саме цими коштами», — повідомив президент.
За його словами, роботи з забезпечення критичної інфраструктури мали б розпочатися 1 квітня, але через блокування кредиту ці заходи будуть відкладені.
«Зараз поставлені різні завдання пошуку фінансів. Я думаю, що парламентарі попрацюють над деякими законами. Але вирішувати питання першого траншу розміром у 45 мільярдів доведеться лідерам Європи, на яких ми розраховуємо», — повідомив Зеленський.
19 березня Politico з посиланням на чотирьох дипломатів і чиновників пише, що лідери ЄС не змогли переконати угорського прем'єра Віктора Орбана відмовитися від блокування кредиту для України, а півторагодинне обговорення кредиту не дало результатів.
При цьому, як повідомили журналісти, коли Орбан брав слово для виступу, то знову нагадав свої вимоги щодо відновлення роботи нафтопроводу Дружба.
Він заявляв, що Будапешт блокуватиме надання європейського фінансування Україні в розмірі 90 млрд євро доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом.
17 березня Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробили заяву, в якій йшлося про те, що ЄС пропонує Україні технічну підтримку і фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Лідери блоку зазначили, що українська сторона прийняла цю пропозицію.
Володимир Зеленський у своїй відповіді ЄС повідомив, що відновлення нафтопроводу Дружба може відбутися за півтора місяця.