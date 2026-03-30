Без європейського кредиту Україна може не встигнути підготувати інфраструктуру до зими (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування кредиту від ЄС на суму 90 мільярдів євро може негативно вплинути на підготовку України до зимового сезону 2026−2027.

Про це він сказав у понеділок, 30 березня, під час пресконференції з виконувачем обов’язків прем'єр-міністра Болгарії Андрієм Гюровим, повідомляє Суспільне.

Зеленський уточнив, що в бюджеті є кошти для фінансування армії та виплат пенсій. Однак Україна сподівається на кредит від Євросоюзу в розмірі 90 мільярдів євро, який наразі блокується Угорщиною. Без цього кредиту країна може зіткнутися з труднощами у підготовці до опалювального сезону.

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«Які я бачу ризики? Найбільші — це підготовка до зими, тому що є глобальний енергетичний план захисту енергетики та водопостачання. План, який розрахований на те, щоб до зими ми закінчили все, як мінімум, фізичний захист. А також там входять різні формати захисту ППО. Загальний обсяг — 5,1 млрд доларів. Ми розраховували, що ця сума буде повністю або частково, більшою мірою, покрита саме цими коштами», — повідомив президент.

За його словами, роботи з забезпечення критичної інфраструктури мали б розпочатися 1 квітня, але через блокування кредиту ці заходи будуть відкладені.

«Зараз поставлені різні завдання пошуку фінансів. Я думаю, що парламентарі попрацюють над деякими законами. Але вирішувати питання першого траншу розміром у 45 мільярдів доведеться лідерам Європи, на яких ми розраховуємо», — повідомив Зеленський.

19 березня Politico з посиланням на чотирьох дипломатів і чиновників пише, що лідери ЄС не змогли переконати угорського прем'єра Віктора Орбана відмовитися від блокування кредиту для України, а півторагодинне обговорення кредиту не дало результатів.

При цьому, як повідомили журналісти, коли Орбан брав слово для виступу, то знову нагадав свої вимоги щодо відновлення роботи нафтопроводу Дружба.

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Він заявляв, що Будапешт блокуватиме надання європейського фінансування Україні в розмірі 90 млрд євро доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом.

17 березня Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробили заяву, в якій йшлося про те, що ЄС пропонує Україні технічну підтримку і фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Лідери блоку зазначили, що українська сторона прийняла цю пропозицію.

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Володимир Зеленський у своїй відповіді ЄС повідомив, що відновлення нафтопроводу Дружба може відбутися за півтора місяця.