Україна планує придбати 16 французьких винищувачів Rafale, перші з яких мають з’явитися в українському небі вже у 2028-2029 роках, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Про це в понеділок, 13 липня, Макрон сказав на пресконференції за результатами засідання «Коаліції охочих» у Парижі, передає Інтерфакс Україна.

«Щодо модернізації української винищувальної авіації - це проєкт придбання 16 літаків Rafale разом із відповідним озброєнням, перші з яких мають з’явитися в українському небі вже у 2028−2029 роках», — сказав він.

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За словами Макрона, підготовка пілотів почнеться найближчими місяцями.

Він також повідомив про досягнення угоди про ліцензоване виробництво в Україні керованих бомб AASM, зенітних ракет Aster 30 та крилатих ракет Scalp.

«Також передаються радіолокаційні системи разом із додатковими ракетами. І ми домовилися про ліцензійні угоди на нові можливості A2SM, Aster 30 та Scalp, що дозволить нам набагато швидше створювати ці можливості з нашими українськими партнерами та на українській землі», — сказав президент Франції.

В понеділок, 13 липня, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії погодилися створити інтегровану коаліцію антибалістичного захисту разом з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення спільної європейської антибалістичної системи, до якої Україна готова долучитися власною ракетою-перехоплювачем. Він висловив сподівання, що протягом наступних 12 місяців система FREYJA почне працювати.