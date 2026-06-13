Голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий в інтерв’ю Radio NV розповів про те, що відбувається між Україною та Польщею, і як криза через історичні події щодня ескалюється.

— Є опитування, яке проводила компанія SW Research, ідеться про те, що 51,9% респондентів, громадян Польщі, відповіли, що їхнє ставлення до України та українців погіршилось. 31,9% опитуваних сказали, що ця справа не вплинула на їхнє ставлення до України та українців. Але майже 52% — це дуже багато. Пам’ятаємо, що таке для нас Польща: і хаб для всього військового, і у Гданську 25−26 червня має бути конференція з відновлення України, для нас це теж важливо. Все тільки ескалюється, польські політики говорять, що неприпустимо називати підрозділ Сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. Офіс президента, радник із комунікацій Володимира Зеленського Дмитро Литвин каже, що «ми це не коментуємо». Де ми зараз? Чи варто очікувати того, що ескалація стане ще гострішою, більшою?

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— Класичний приклад варіанту комунікаційної кризи, яка базується на певних моментах. Я скажу коротко на ваше пряме запитання: зараз відмовчатись не вийде вже. Просто ігнорувати неможливо.

Подивіться зміни підходів у коментуванні прем'єра [Польщі Дональда] Туска, який одразу сказав правильні речі, що треба дивитись у майбутнє, а не минуле. Він дещо змінив позицію. Уже сказав, що Україна сама має вирішити це питання.