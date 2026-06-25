Вадим Пристайко — про напругу з Польщею та удари по Москві та Криму (Фото: REUTERS/Tom Nicholson)

Міністр закордонних справ України у 2019–2020 роках Вадим Пристайко в інтерв’ю Radio NV — про напругу у відносинах України з Польщею через питання УПА і реакцію Кремля на удари по Криму та Москві.

— Маю почати з найголовнішого: можливо, у вас десь є польські ордени, а ви не говорите. Що у вас із польськими орденами?

— Польських орденів немає, тому повертати не доведеться.

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— Очевидно, головна тема — те, що відбувається між Україною та Польщею. Думаю, справедливим є твердження про те, що ми не бачимо українських політиків, які будують свої рейтинги на антипольській риториці, але бачимо польських, які будують рейтинги на антиукраїнській риториці. Як ви оцінюєте той стан речей між Україною та Польщею напередодні старту конференції з відбудови України у Гданську?

— Неприємний збіг, я з вами згоден. Хоча, передбачаючи ваше наступне запитання, думаю, президент може спокійно не їхати на це. Він і так не їде, але нічого страшного в цьому немає.