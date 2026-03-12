«Ставлення змінюється». Посол України в Ботсвані — про партнерство між країнами, російський вплив і перший пам’ятник Шевченку в Африці

Посол України в республіці Ботсвана Олексій Сивак розповів в інтерв'ю Radio NV про особливості країни, де працює, її співпрацю з Україною, інформаційну експансію росіян і відкриття першого пам’ятника Тарасу Шевченку в Африці .

— Республіка Ботсвана — це південь Африканського континенту. В столиці Ботсвани відбулося відкриття погруддя українського Кобзаря — Тараса Григоровича Шевченка. Пане Олексію, по-перше, я вас вітаю з цією подією. Наскільки це важливо як для України, так і для країн Африки?

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— Насамперед хочу сказати, що пам’ятники, які встановлені Шевченку, вони по всьому світу у нас представлені, вже включно з Африканським континентом. Як відомо, їх на цей момент — 1384 по всьому світу. І це робить постать Тараса Шевченка такою, якій найбільше в світі встановлено монументів. Більше хіба ще Будді, але ми говоримо про реальну особу, якій встановлені пам’ятники.

І з них за кордоном України встановлено 128, вже зараз 129 пам’ятників в 35 країнах світу.

І я теж поділяю вашу радість і ділюся цією новиною, що зараз вперше на Африканському континенті відкритий пам’ятник Кобзарю. Він відкритий на території університету Ботсвани, це найбільший і найдавніший заклад вищої освіти в Ботсвані. Це заклад, який став домівкою для українського центру, який теж відкритий нещодавно, на початку цього року, який також є платформою нашої взаємодії в культурній співпраці, науковій, академічній між нашими країнами.

І, власне, зараз ми отримали можливість відкрити там перший пам’ятник Шевченку в день народження, в 212 річницю від дня народження великого Кобзаря.