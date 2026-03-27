«У нашому досвіді всі зацікавлені». Українські військові доповіли Зеленському про перші результати роботи в Саудівській Аравії — відео

Зеленський зустрівся з українськими військовими експертами, які зараз працюють у Саудівській Аравії (Фото: Скриншот відео / Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський обговорив з українськими військовими експертами, які вже більше ніж тиждень працюють у Саудівській Аравії, ключові моменти щодо захисту неба. Передусім мова йде про підходи до знищення безпілотників.

Про це Зеленський повідомив у п’ятницю, 27 березня, за підсумками зустрічі з військовими.

За словами президента, йому доповіли про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на ширшому рівні. Також було обговорено ключові моменти того, що потрібно для більшої сили захисту неба в Саудівській Аравії, і передусім це стосується підходів до збиття БпЛА.

Реклама

«Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні - виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських шахедів і ракет», — зазначив він.

Президент підкреслив, що українські експерти вже встигли суттєво поділитися своїм досвідом.

«Експертиза України унікальна — це визнають, і саме тому в наших технологіях і досвіді так усі зацікавлені», — зазначив він.

Зеленський заявиив, що Україна готова підтримати захист тих, хто допомагає їй відстоювати свою незалежність і відкрита до довгострокової й взаємовигідної співпраці.

10 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами.

Того ж дня він повідомив, що влада України обговорює з близькосхідними партнерами постачання ракет для ППО в обмін на drone deal. За його словами, обговорювали, зокрема, постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

20 березня Зеленський уточнив, що наразі на Близькому Сході перебуває 228 українських експертів. Вони працюють у таких країнах, як Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Кувейт та Йорданія.