Україна домовилася з Німеччиною про 600 ракет до ППО, заявив Зеленський (Фото: REUTERS/Isabel Infantes/Pool)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала з Німеччиною контракт на 600 ракет для систем протиповітряної оборони . Про це глава держави повідомив в інтерв’ю 1+1.

За його словами, нинішні виробничі потужності у США дозволяють виготовляти близько 700 ракет на рік.

Водночас, як зазначив Зеленський, Вашингтон передав ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot Німеччині, яка вже розгорнула відповідне виробництво.

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«Ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму — на 600 ракет», — сказав президент.

Окремо Зеленський повідомив, що під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом отримав позитивні сигнали щодо можливості передачі Україні ліцензії на виробництво ракет.

«Американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензію. Уперше. Тому що завжди це було: „ну, не знаємо, ну, може бути, ну, подивимось“. А що цього разу вони сказали? Вони сказали, що бачать, що вони це питання вирішать для України», — сказав він.

Глава держави додав, що Україна разом із європейськими партнерами має технічні можливості для запуску виробництва ракет до систем ППО Patriot, однак для цього необхідні відповідні ліцензії від США.

«Так як я всіх знаю, весь директорат компаній європейських і американських, які сьогодні зосереджені на виробництві Patriot, ми розуміємо, що ми дійшли до того, що потрібен зараз „ок“ особисто від [Дональда] Трампа, всі інші погоджуються», — сказав він.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 16 червня він порушив питання щодо отримання ліцензій на виробництво антибалістичних ракет.

Своєю чергою Трамп заявив, що США розглянуть можливість надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет на її території.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом Зеленський розповів журналістам, що у листі до американського колеги він запросив ліцензію на виробництво антибалістичних ракет Patriot.

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Інфографіка: NV

3 червня Зеленський повідомив, що Київ має домовленість на найвищому політичному рівні про придбання систем ППО Patriot і ця домовленість очікує на реалізацію. Він дав тиждень на підготовку контрактів щодо Patriot, інакше обіцяє «кадрові висновки».

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також визнав нестачу сучасних систем ППО й ракет до них і закликав до раціонального використання наявних ресурсів.