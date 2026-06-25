Шоста Конференція з відновлення України у 2027 році відбудеться у столиці Естонії Таллінні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

«Росія руйнує. Україна відбудовує. Ми допомагаємо Україні одночасно і захищати себе зараз, і будувати своє майбутнє. Кожна інвестиція в Україну — це інвестиція в безпеку Європи», — написав він у Х.

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Кристен Міхал виступив на п’ятій Конференції з відновлення України, що проходить у польському Гданську. Він зазначив, що ідеї, знайдені цього року, «матимуть продовження» і у 2027 році «зобов'язання стануть результатами».

23 червня МЗС України повідомило, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко очолить українську делегацію на Конференції з відновлення України в Гданську замість президента Володимира Зеленського. Глава держави не поїхав до Польщі - після того, як 19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив його ордена Білого Орла. Таке рішення Навроцький ухвалив через те, що 27 травня, у день 10-річчя Сил спеціальних операцій, Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру ССО Північ почесну назву імені Героїв УПА.

25 червня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро.

Також на Конференції з відновлення України у Гданську Литва оголосила про виділення майже 10 млн євро додаткової підтримки, а Фінляндія — про надання ще 40 млн євро на ініціативу PURL із закупівлі американського озброєння для України.