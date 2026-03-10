Парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти вступу України до ЄС та військової допомоги у війні проти РФ

Парламент Угорщини ухвалив резолюцію , в якій виступив проти вступу України до ЄС, а також подальшої військової та фінансової підтримки Києва у війні проти країни-агресора Росії.

Про це у вівторок, 10 березня, пише ATV.

За відповідне рішення проголосували 142 депутати, 28 — виступили проти, ще четверо — утрималися.

У документі зазначається, що Будапешт виступає проти членства України в ЄС, аргументуючи це тим, що країна «перебуває у стані війни», а її приєднання, на думку угорських законодавців, нібито могло б втягнути Євросоюз у збройний конфлікт.

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Крім того, у резолюції стверджується, що Україна «не відповідає» критеріям членства, тому уряду пропонують не підтримувати початок переговорів про вступ країни в ЄС.

У резолюції також міститься заклик не надавати Україні фінансову допомогу та озброєння, а також перешкоджати спрямуванню коштів ЄС на підтримку Києва, які, за твердженням авторів резолюції, мають бути призначені для Угорщини.

У тексті також стверджується, що в наступному семирічному бюджеті Євросоюзу обсяг фінансування для України нібито може перевищити 360 млрд євро, зокрема за рахунок можливого скорочення сільськогосподарських субсидій.

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Окремо згадується і план відбудови України, який, за оцінками авторів резолюції, мовляв, може коштувати угорським родинам близько 1,4 млн форинтів (приблизно 3,6 тис. євро) на домогосподарство.

Крім того, резолюція підтримує рішення уряду провести опитування, щоб з’ясувати думку громадян щодо подальшого фінансування війни в Україні.

Нафтопровід Дружба і блокування репараційного кредиту ЄС для України Угорщиною

Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Пізніше інкасаторів повернули в Україну, проте в Угорщині заявили, що гроші Ощадбанку не повернуть, поки країна не відновить постачання нафти через нафтопровід Дружба. Міністр транспорту Янош Лазар фактично підтвердив, що затримання коштів було відповіддю на зупинку нафтопроводу.

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7 березня Володимир Зеленський дорікнув ЄС за відсутність прогресу в питаннях 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії та репараційного кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Угорщини зараз є питання про відновлення транзиту російської нафти в країну трубопроводом Дружба, який був пошкоджений російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошті 26 лютого натякнув на можливість піти на поступки, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу Дружба на території України.

