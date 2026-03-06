У п’ятницю, 6 березня, досяг нового піку безпрецедентний політичний тиск Угорщини на Україну , який чинить уряд Віктора Орбана на тлі вирішальних для нього майбутніх квітневих виборів в угорський парламент.

Уночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

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За даними угорських медіа, співробітники угорського Антитерористичного центру затримали українців на заправці на трасі М-5, що сполучає Будапешт із південно-східними регіонами країни, а потім доставили у столицю Угорщини.

Пізніше Національна податкова та митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Також влада Угорщини заявила про намір депортувати українських інкасаторів із країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців та вкрала гроші. Зв’язок зі співробітниками Ощадбанку втрачено, їхній поточний стан невідомий, автомобілі ймовірно перебувають у центрі Будапешта.

«Якщо це і є та „сила“, про яку заявив пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм і рекет», — наголосив Сибіга, закликавши ЄС «дати чітку оцінку незаконним діям Угорщини, захопленню заручників і грабежу». Офіційний Київ також направив Будапешту ноту з вимогою негайного звільнення українських громадян.

Ці події відбуваються на тлі вимог Орбана до України відновити постачання російської нафти в Угорщину через нафтопровід Дружба, який у січні 2026 року був пошкоджений через російську атаку. Як уточнив 5 березня голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький, була зруйнована основна перекачувальна станція у Бродах Львівської області, тож і нафтопровід ємністю 75 тис. т — найбільший у центральній Європі — «був зруйнований».

Напередодні затримання працівників Ощадбанку в Будапешті Орбан заявив, що має намір «силою» домогтися від України відновити роботу Дружби. «Не буде ніяких угод, ніяких компромісів», — виступив із погрозами угорський прем'єр. Раніше Угорщина вимагала допуску своїх представників на зруйновані об'єкти нафтопроводу, ставлячи під сумнів заяви української сторони про серйозні пошкодження.

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NV слідкує за розвитком подій довкола викрадення громадян України державними органами Угорщини.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Будапешті: деталі та реакції

21:37 Віцепрем'єр Качка назвав захоплення українських інкасаторів у Будапешті «спецоперацією за лекалами ФСБ»

Віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що відео затримання громадян України у Будапешті підтверджує проведення спецоперації, виконаної «за лекалами російського ФСБ». Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці у п’ятницю, 6 березня.

«Нещодавно оприлюднене угорським урядом відео затримання українських громадян у Будапешті ще раз підтверджує: йдеться про спецоперацію, виконану за лекалами російського ФСБ. Подібні дії не лише завдають прямої шкоди Україні, але й дискредитують фундаментальні принципи верховенства права, на яких ґрунтується Європейський Союз та весь процес євроінтеграції», — сказав Качка.

Віцепрем'єр зазначив, що неправомірні дії Угорщини підривають довіру до правових стандартів ЄС. Він підкреслив, що дотримання принципів верховенства права має залишатися безумовним пріоритетом.

21:05 Ощадбанк підтвердив, що всі сім інкасаторів повернулись в Україну.

Банк опублікував фото чоловіків із заблюреними обличчями і зазначив, що вони отримують необхідну підтримку. Чоловіки у важкому емоційному стані, в одного з них на тлі стресу загострилось хронічне захворювання. Йому надали необхідну допомогу на кордоні.

«Ощад продовжує взаємодію з українськими державними органами та міжнародними партнерами для з’ясування всіх обставин незаконного затримання працівників Ощадбанку та повернення інкасаторських автомобілів та цінностей, які в них перевозились. Загальний обсяг цінностей, які перебували в двох автомобілях, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота», — додали в банку.

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20:28 Голова НБУ після затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині порадив банкам оминати країни з ризиком блокувань

У зв’язку із затриманням в Угорщині групи інкасаторів Ощадбанку в Нацбанку рекомендували усім банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути. Про це 6 березня заявив голова правління Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, в НБУ зв’язалися з усіма такими українськими банками і рекомендували виключити з маршрутів проїзд територіями країн, де є ризики блокування перевезень.

«Позиція Національного банку чітка: з боку регулятора є повна підтримка дій Ощадбанку щодо захисту їхніх співробітників і повернення валютних цінностей», — заявив Пишний.

Як сказав голова правління НБУ, перевезення готівки виключно наземним транспортом є стандартною практикою від початку повномасштабного вторгнення Росії до України (до цього вони здійснювалися авіатранспортом).

20:13 Україна домоглася звільнення семи інкасаторів, яких утримували в Будапешті, вони вже перетнули кордон — Сибіга

Україна змогла домогтися повернення семи своїх громадян, яких викрали та утримували в Будапешті, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у X.

За словами Сибіги, усі працівники Ощадбанку вже в безпеці та перетнули український кордон, консули надали їм підтримку.

«Я дякую нашій команді в МЗС та посольстві України в Угорщині, а також нашим правоохоронним органам, урядовим установам, державним банкам та всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення», — написав міністр.

19:00 Угорщина і Словаччина намагаються прибрати із санкційного списку сімох росіян — журналіст

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Угорщина і Словаччина вимагають вилучити зі списку санкцій ЄС сімох громадян Росії. Про це повідомив у п’ятницю, 6 березня, редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

За його інформацією, йдеться про продовження дії індивідуальних санкцій проти росіян іще на пів року. Крайній термін для продовження санкцій — 15 березня.

Також Йозвяк повідомив, що ЄС висунув контрпропозицію — продовження на 12 місяців і вилучення зі списку двох осіб, яких вважають «слабкими кейсами», тобто недостатньо обґрунтованими для захисту в судах.

18:38 Україна підозрює російський слід у затриманні інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає інцидент з українськими громадянами в Угорщині як можливу провокацію.

За його словами, це питання активно обговорюється на зустрічі МЗС з послами Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, під час якої українські представники банківської системи мають надати деталі щодо ситуації.

«Ми бачили за кілька днів до цього інциденту натяки, що готується якась провокація і, власне, ну ви знаєте, це як сповідь або зізнання у злочині наперед», — сказав Сибіга.

17:40 «Кремль у цьому зацікавлений». Орбан веде брудну кампанію, демонізуючи Україну: що показав інцидент з інкасаторами — Семенюк

Експерт аналітичного центру Solid Info Тарас Семенюк розповів в ефірі Radio NV, як угорський прем'єр Віктор Орбан використовує ситуацію із викраденням в Будапешті українських інкасаторів і чи є в цьому інциденті рука Кремля.

«Є дві важливі речі. Перше — це Віктор Орбан проводить такі заходи в рамках своєї передвиборчої кампанії. Очевидно, він готується до виборів. І я неодноразово попереджав, що Віктор Орбан буде ще не такі методи застосовувати, а жорсткіші для того, щоб максимально підняти собі рейтинг», — вважає Семенюк.

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17:26 Після викрадення інкасаторів Ощадбанку угорський уряд закликає підписувати петицію проти України

Уряд Угорщини закликав громадян підписати петицію, в якій виступають проти фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу на наступні роки.

«Протягом останніх тижнів Україна запровадила нафтову блокаду Угорщини. Скажімо „ні“ нафтовій блокаді, фінансуванню війни та підвищенню цін на комунальні послуги», — йдеться в дописі.

Там стверджують, що петицію вже підписали понад мільйон людей.

17:18 Затримання українських інкасаторів в Угорщині: у Raiffeisen Bank International прокоментували інцидент

Банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) не постраждала внаслідок інциденту із затриманням автомобілів інкасаторської служби Ощадбанку та громадян України в Угорщині.

«Через австрійське законодавство про банківську таємницю RBI не має права розкривати інформацію про відносини з клієнтами», — відповіли в банку на запит Укрінформу з проханням прокоментувати інцидент із захопленням Угорщиною інкасаторських машин Ощадбанку, які перевозили валюту та золото відповідно до міжнародного контракту з RBI.

17:06 Як Київ може зупинити войовничість Орбана у справі викрадення інкасаторів, — керівник зовнішньополітичного комітету ВР

Олександр Мережко, голова комітету ВР із зовнішньої політики, назвав NV просту причину, яка стоїть за затриманням інкасаторів Ощадбанку в Будапешті та ультиматумами угорської сторони, — і це зовсім не нафта.

«Це таке передвиборче загострення [угорського прем'єра Віктора] Орбана», — говорить Олександр Мережко, представник фракції Слуги народу й очільник зовнішньополітичного комітету ВР, реагуючи на скандал із затриманням в Будапешті інкасаторів Ощадбанку та подальші ультиматуми угорської сторони до України — у три дні відновити постачання російських енергоносіїв трубопроводом Дружба.

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16:36 Уряд Угорщини також опублікував відео затримання українських інкасаторів.

15:40 Уряд Орбана похизувався викраденою готівкою та золотом, що належать Ощадбанку — фото

Відповідні фото опублікували на офіційних сторінках уряду Угорщини.

Як повідомлялося раніше, працівники Ощадбанку перевозили у спеціалізованих автівках $40 млн, €35 млн і 9 кг золота між Райффазен банк Австрія та українським Ощадбанком.

Від початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти та банківських металів в Україну відбувається виключно наземним шляхом, нагадав сьогодні Ощадбанк. Подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку щотижня. Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті.

15:20 Угорщина поки не здійснила жодних кроків для допуску консулів чи звільнення українців — речник МЗС України

«Станом на зараз, крім публічних заяв, реальних кроків щодо доступу консулів чи звільнення громадян України угорська сторона не здійснила. Продовжуємо вимагати їх негайного звільнення та доступу консулів. Посол України та наші консули перебувають безпосередньо там, де утримують українців, вимагаючи доступу, вже понад півтори години», — повідомив журналістам речник МЗС України Георгій Тихий.

15:18 Орбан намагається спровокувати конфлікт з Україною, це його єдиний шанс на виборах — угорський журналіст-розслідувач

Викрадення громадян України та службового автомобіля АТ Ощадбанк на території Угорщини відбулося в рамах політичної операції і є спробою Будапешта спровокувати конфлікт з Києвом.

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Таке переконання висловив журналіст-розслідувач Саболч Пані у своєму дописі на платформі Х.

«Уряд Віктора Орбана навмисно намагається спровокувати конфлікт з Україною, бо бачить у цьому свій єдиний шанс виграти вибори 12 квітня, на яких він значно відстає від опозиції», — йдеться у дописі журналіста.

З посиланням на джерела, які пов’язані з угорським урядом, Пані розповів, що затримання працівників Ощадбанку є політичною операцією.

«Як юридичну підставу було сфабриковано розслідування податкової служби (NAV), а для затримання залучили контртерористичні сили», — пише журналіст-розслідувач.

Саболч Пані додав: «Згідно з цією інформацією — яка, як стверджується, спочатку надійшла з російських джерел — один із охоронців, що перевозили гроші, був колишнім високопоставленим співробітником української служби національної безпеки».

Журналіст підкреслив, що його навмисно звинуватили у нібито відмиванні коштів. Інших шістьох українських охоронців, як пише Саболч Пані, затримали навіть без надуманих юридичних обґрунтувань.

Пані також підкреслив, що саме такої ескалації слід було очікувати від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Вона починається», — пише журналіст.

15:12 Свириденко пов’язала затримання українських інкасаторів в Угорщині з нещодавньою поїздкою Сіярто до Москви

«Угорщина взяла в заручники сімох українців, використовуючи методи, що нагадують 1990-ті роки. Це було б дещо дивно, якби не сталося через кілька днів після візиту оточення Орбана до Кремля», — написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Х.

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Свириденко зазначила, що український уряд вимагає негайного звільнення працівників Ощадбанку.

Прем'єрка пообіцяла, що Київ вживе відповідних заходів, щоб притягнути до відповідальності винних у затриманні українців.

14:50 Посол України в Угорщині сьогодні намагався відвідати Антитерористичний центр у Будапешті, але його не пустили — фото

Як пише угорський незалежний новинний сайт Telex, близько полудня посол України в Угорщині Федір Шандор прибув до входу в угорський Антитерористичний центр у Будапешті, де ймовірно утримували українських інкасаторів Ощадбанку. Однак, за словами журналістів, його не пустили в будівлю. Посол коротко поспілкувався з людиною — представником центру біля входу, після чого повернувся в свою машину.

Агентство Reuters оприлюднило фото цього моменту.

Посол України в Угорщини Федір Шандор спілкується з представником Антитерористичного центру (ТЕК) / Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

14:05 «Ми не будемо терпіти цей державний бандитизм» — Сибіга відповів на вимоги Угорщини і попередив про можливі санкції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що затримання семи громадян України в Будапешті є частиною шантажу з боку Угорщини та передвиборчої кампанії уряду Віктора Орбана.

«Список вимог Орбана щодо України цього ранку був особливо показовим. Вимоги — це те, що зазвичай трапляється після того, як людей беруть у заручники. Ми не будемо терпіти цей державний бандитизм», — підкреслив Сибіга.

За його словами, «кожен, хто несе відповідальність за захоплення та утримання наших громадян у заручниках, буде притягнутий до відповідальності». «Ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів, включаючи ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів», — додав український міністр.

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Офіційний Київ вимагає, «щоб Угорщина припинила втягувати Україну у свою внутрішню політику та виборчу кампанію».

«Ми очікуємо рішучої реакції від наших партнерів. Ми також зберемо іноземний дипломатичний корпус в МЗС України, щоб проінформувати про неприйнятні дії Угорщини, спростувати абсурдні звинувачення та закликати до підтримки у вимозі до відповідальності», — резюмував Андрій Сибіга.

13:58 Нацполіція України розпочала кримінальне провадження за фактом викрадення українців та службового автомобіля Ощадбанку на території Угорщини.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

13:25 Сімох інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині, вишлють із країни

Про заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.

В угорському уряді стверджують, що перевезенням «партії грошей та золота» [законний вантаж Ощадбанку — прим. ред.] нібито керував колишній генерал Служби безпеки України, його заступником був колишній майор Повітряних сил України. Також їхній роботі нібито допомагали «особи з військовим досвідом», заявляє угорська митниця.

«З огляду на це, їх буде вислано з території Угорщини», — сказано у повідомленні.

13:23 «Традиційний рейс». Українських інкасаторів затримали без жодних підстав, Україна з початку вторгнення перевозить валюти та банківські метали назмених шляхом — заява Ощадбанку

Ощадбанк заявив, що правоохоронні органи Угорщини незаконно утримують «в одному з правоохоронних органів» сімох співробітників Ощаду, які супроводжували інкасаторські машини.

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Банк не бачить «жодної можливої юридичної підстави для затримання інкасаторських машин та супроводжуючого персоналу, які здійснювали традиційний рейс». З початку повномасштабного вторгнення перевезення іноземної валюти та банківських металів відбувається виключно наземним шляхом. Подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку щотижня, нагадали в банку. Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті.

Всі співробітники служби інкасації, незаконно затримані в Угорщині, мають тривалий досвіду роботи в Ощадному банку України: від 3−4 років до 17−21 року.

«Цінності, які знаходились у викрадених автівках, належать державному Ощадному банку. Це кошти, які були довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України», — уточнили в банку. Там додали, що наразі доля 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота невідома.

Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників та повернення затриманих автівок та цінностей державного банку.

Представників консульської служби досі не було допущено до затриманих. Ощадбанк також не отримував жодних повідомлень від угорської сторони ані до, ані після затримання

13:03 «Українські громадяни не залишаться сам на сам». Команда НБУ на чолі із заступником банку терміново вирушає до Будапешта

Про це заявив глава НБУ Андрій Пишний.

«Мій заступник Олексій Шабан із командою банку терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі», — запевнив він.

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За словами Пишного, українська сторона паралельно опрацьовує звернення до партнерів та регуляторів з цього питання, «зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони».

«Українські громадяни не залишаться сам на сам у цій ситуації. Ми вимагаємо від влади Угорщини офіційної інформації про причини затримання працівників Ощадбанку», — заявив Пишний.

12:43 «Хоче конфронтації». Чого добивається Орбан затриманням українських інкасаторів і як відповідати на його провокації — Джигун

Політолог Максим Джигун розповів в ефірі Radio NV, що стоїть за затриманням в Угорщині інкасаторів Ощадбанку і як в цій ситуації відповідати Україні на цю й інші провокації угорського прем'єра Віктора Орбана.

11:57 МЗС України закликало українців утриматися від поїздок до Угорщини та транзит через цю країну

Дипломати пояснюють, що не можуть гарантувати громадянам України безпеку «на тлі свавільних дій угорської влади».

11:44 Угорщина затримала сімох працівників Ощадбанку за підозрою у «відмиванні грошей» — офіційна заява

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини заявила, що веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей. В рамках цього провадження було затримано сімох українців [працівників Ощадбанку — прим. ред.].

Угорське відомство стверджує, що серед затриманих є колишній генерал українських спецслужб, який керував переправкою вантажа. Також затримано два броньовані автомобілі з готівкою. Озвучені угорськими митниками цифри збігаються з тими, які раніше озвучив Ощадбанк, наголосивши на легальному перевезенні цих коштів: $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

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Водночас Національна податкова та митна адміністрація Угорщини у своїй заяві підкреслила, що цього року через територію Угорщини до України «було перевезено понад 900 мільйонів доларів США, 420 мільйонів євро та 146 кілограмів золотих злитків». Відомство проводить розслідування «за сприяння Антитерористичного центру». Раніше повідомлялося, що саме представники цього центру затримали громадян України.

Угорські митники стверджують, що негайно повідомили українську консульську службу про провадження, однак нібито не отримали жодної відповіді.

Водночас глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада не дозволила українським консулам побачитись із затриманими інкасаторами.

«Угорська сторона не надала жодних пояснень. Ми вимагаємо їхнього негайного звільнення та готуємо наступні дії, зокрема на рівні ЄС», — додав Сибіга.

11:34 Нова погроза: Орбан заявив, що Угорщина зупинить транзит важливих для України товарів

У своєму радіозверненні 6 березня Орбан заявив, що Угорщина вже припинила постачання бензину та дизельного палива, і хоча ще постачає електроенергію, але має намір припинити «транспортування важливих для України речей, які проходять через Угорщину».

Він також припустив, що в Україні «швидше закінчаться гроші, ніж в Угорщині закінчиться нафта».

«Ми ніколи не підтримуватимемо жодної фінансової допомоги Україні, доки Україна не виконає своїх зобов’язань», — додав Орбан, вочевидь маючи на уваз вимогу Будапешта відновити роботу нафтопроводу Дружба.

11:18 Орбан звинуватив Україну в «державному бандитизмі»

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Про це він заявив сьогодні у тому ж щотижневому радіозверненні до угорців, в якому пообіцяв блокувати кредит на 90 млрд євро від ЄС для України до того часу, поки не запрацює нафтопровід Дружба.

11:13 «Наші інтереси»: Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме 90 млрд євро від ЄС для України до відновлення поставок нафти через Дружбу

Про це Орбан заявив у щотижневому зверненні до угорців на підконтрольному уряду радіо Kossuth, повідомляє Європейська правда.

«Ми ніколи не підтримаємо жодної фінансової допомоги, яку може надати Україні Брюссель, доки українці не пропустять нафту», — наголосив він.

«Ніхто, навіть німці, не може вимагати від нас позитивної відповіді. Ми відповімо так, як того вимагають наші інтереси», — додав Орбан.

Попри заяви України про суттєві пошкодження після російських ударів, угорський прем'єр заявив, що нафтопровід Дружба нібито не має технічних проблем, а основою припинення його роботи, мовляв, є «політичне рішення».

Орбан також заявив про намір не виконувати загальноєвропейське рішення щодо ембарго на постачання російських енергоносіїв. «Потрібно чітко заявити, що ми не виконаємо вимогу України відмовитися від дешевої російської енергії», — заявив угорський премʼєр.

11:08 Ситуація з Дружбою загострюється. Будапешт дав Києву три дні на відновлення поставок нафтопроводом

Про це заявив державний секретар міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек.

Він заявив, що Угорщина направила на адресу уряду України послання з вимогою у триденний термін відновити роботу трубопроводу і дозволити інспекційний огляд станції Броди, що забезпечує прокачування нафти".

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10:52 Напередодні Орбан відвідав Антитерористичний центр Угорщини, працівники якого захопили українських інкасаторів Ощадбанку

Як звернула увагу Європейська правда, 5 березня Віктор Орбан відвідав Антитерористичний центр Угорщини, про що свідчать оприлюднені урядом фото та повідомлення угорських джерел ЄП.

Публічно цей захід пояснили загостренням на Близькому Сході і нібито спричиненою цим загрозою тероризму. «Через це ми маємо посилити контроль за пасажирським трафіком, що прибуває з-за кордону в Угорщину», — наводить слова Віктора Орбана його пресслужба.

Про інші теми обговорення публічно не повідомлялося.

Орбан в Антитерористичному центрі Угорщини 5 березня 2026 / Фото: Пресслужба уряду Угорщини

10:45 Реакція на дії Угорщини буде — голова НБУ Пишний

Голова Нацбанку України Андрій Пишний особисто відреагував на затримання українців в Угорщині.

На своїй сторінці у Facebook він перепостив заяву Нацбанку, пообіцявши реакцію на дії угорської сторони.

«Реакція на незаконні дїї буде», — написав Пишний.

10:38 «Витягли з машин і поклали на землю». Українських інкасаторів затримали на заправці на трасі М5 — перші деталі від угорських ЗМІ

Як дізнався з власних джерел угорський портал Telex, один із найбільших незалежних новинних сайтів в Угорщині, представники Антитерористичного центру здійснили рейд на інкасаторські автомобілі з українськими номерами на заправці на трасі М5 [сполучає Будапешт з південно-східними регіонами Угорщини та Сербією — прим. ред.].

«Наскільки нам відомо, людей, одягнених у чорне, витягли з машин і поклали на землю. Було кілька свідків цього рейду. Після операції автоколона Антитерористичного центру вирушив до Будапешта», — пише видання. Telex додає, що надіслав запит до поліції та Антитерористичного центру з приводу інциденту, але відповіді поки не отримав.

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10:13 ВВС у своєму звіті про ситуацію довкола затримання українців в Угорщині широко цитує заяву Андрія Сибіги про «захоплення заручників» та нагадує, що «Угорщина та Словаччина — єдині країни Європейського Союзу, які досі імпортують російську нафту — звинувачують Україну в навмисному затягуванні відновлення поставок нафти з політичних причин».

08:55 Поінформовані джерела NV повідомили, що інкасаторські автівки Ощадбанку знаходяться на території Антитерористичного центру Угорщини. Раніше в Ощадбанку та НБУ заявляли, що їх перебування фіксують в центрі Будапешта

08:30 Заява НБУ: затриманий в Угорщині вантаж українських інкасаторів був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур.

«Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу», — йдеться в заяві Нацбанку у зв’язку з викраденням громадян України та вантажу Ощадбанку в Будапешті.

Що ще важливо знати про тиск Угорщини на Україну на тлі доленосних виборів для Орбана

Угорщина нині є єдиною країною, яка блокує надання Україні кредиту Євросоюзу в розмірі 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

Також офіційний Будапешт маніпулює своїми контактами з Росією, фактично шантажуючи Україну долями українських військовополонених. На початку березня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відвідав Москву з візитом, зустрівшись із Володимиром Путіним. На цій зустрічі Путін заявив, що звільнить двох українських військовослужбовців з громадянством Угорщини та України, які воювали у лавах ЗСУ та потрапили у російський полон. 5 березня Сіярто показав прибуття цих двох українців у Будапешт.

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Український Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими розцінив цю домовленість РФ та Угорщини як провокацію, заявивши, що Москва і Будапешт зробили українських полонених «розмінною монетою».

5 березня президент України Володимир Зеленський озвучив низку різких заяв через позицію Угорщини. Він розкритикував вимоги Угорщини надіслати своїх представників на об'єкти нафтопроводу Дружба, нагадавши, що коли Україні відмовляють у надання засобів ППО через дефіцит, Київ не просить партнерів особисто переконатися, чи дійсно їхні запаси порожні.

Також Зеленський саркастично висловив сподівання, що «одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд євро або перший транш з 90 млрд, і в українських воїнів буде зброя». «Інакше дамо адресу цієї особи нашим ЗСУ, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою», — заявив президент України.

Державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач у відповідь назвав ці слова Зеленського «погрозами та шантажем».

Уряд Віктора Орбана помітно загострив риторику, безпідставну критику та дії проти України на тлі майбутніх парламентських виборів в Угорщині, які мають відбутися 12 квітня. Погрози на адресу України та критика ЄС стали однією з центральних тем його передвиборчої кампанії.

Згідно з останніми опитуваннями, угорська опозиційна партія Тиса випереджає партію Орбана Фідес. 50% виборців, які визначилися з вибором, підтримують Тису проти 48% у січні. Фідес має підтримку лише 38% респондентів, що на 1% менше, ніж місяць тому.

Це ж дослідження показало 38% підтримки Тиси серед усіх виборців, тоді як Фідес підтримують 32%. Близько 20% респондентів заявили, що все ще не знають, кого підтримати.

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Опитування також показують, що ультраправа партія Наша батьківщина ймовірно стане єдиною іншою партією, яка подолає 5-відсотковий бар'єр, необхідний для входження до парламенту. Її підтримка наразі становить 7%, що на 2% більше, ніж місяць тому.

Партію Тиса очолює колишній урядовець Петер Мадяр, який заявив, що буде боротися з корупцією, розморозить мільярди євро заблокованих коштів Європейського Союзу для стимулювання економіки та посилить роль Угорщини в ЄС і НАТО.

Парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня для обрання членів нового скликання Національної Асамблеї. Лідер партії Фідес Віктор Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра країни з 2010 року і намагається домогтися нової перемоги, щоб знову сформувати уряд.