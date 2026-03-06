«Не має бути погроз». Єврокомісія розкритикувала Зеленського за слова про Орбана і ЗСУ

Європейська комісія засудила слова президента України Володимира Зеленського, які вона вважає за погрозу на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це заявив журналістам у п’ятницю, 6 березня, заступник речника Єврокомісії Олоф Гілл, передає Euractiv.

«Стосовно коментарів президента Зеленського: ми, як Європейська комісія, чітко заявляємо, що такі формулювання неприйнятні», — повідомив Гілл.

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«Не має бути погроз щодо держав-членів ЄС», — наголосив посадовець.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на отримання 90 млрд євро кредиту від Євросоюзу, адже ці кошти потрібні для оплати озброєння. Проте наразі вони заблоковані Угорщиною, і Зеленський сказав, що передасть адресу «однієї особи», яка блокує перший транш кредиту, бійцям ЗСУ.

«Нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою», — висловився Зеленський.

В Угорщині відреагували на слова Володимира Зеленського, назвавши їх «погрозою» та «шантажем».

Угорщину підтримала Словаччина — ще одна країна, чиї відносини з Україною є доволі напруженими.

«Якщо український президент продовжуватиме в такому самому дусі, може статися так, що інші країни-члени ЄС теж заблокують 90-мільярдний кредит для України», — написав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у соцмережі Х.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Однак Угорщина продовжує блокувати третій документ, пов’язаний із виділенням коштів, що передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету ЄС.