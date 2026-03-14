«Зеленський тут не головний». Орбан заявив, що Угорщина не буде українською колонією

Віктор Орбан закликав угорців вийти на Марш миру в неділю (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан записав звернення до співгромадян, у якому заявив, що Україна нібито «вже 19-й день» шантажує Будапешт, не поновлюючи роботу нафтопроводу Дружба, і що угорці мають вийти на Марш миру.

Відеозвернення Орбан оприлюднив у Facebook у суботу, 14 березня.

Угорський прем'єр закидав Києву, що українська влада не допускає до нафтопроводу експертів — хоча раніше МЗС України пояснило, що група угорських посадовців на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

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Орбан у своєму зверненні також заявив, що світ не зможе впоратися з нафтовою кризою, спричиненою війною на Близькому Сході, без дешевої російської нафти.

За його словами, США вже зробили крок назустріч у цьому питанні і почали знімати санкції з Росії. «Але в Брюсселі досі не вщухають істерики. Єврокомісія і канцлер Німеччини залишають обмеження на російську нафту», — сказав Орбан.

Він закликав угорців взяти участь у так званому Марші миру, що відбудеться у неділю, 15 березня.

«Давайте виступимо проти шантажу України. Угорщина не буде українською колонією, [президент України Володимир] Зеленський тут не головний», — заявив Віктор Орбан.



12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня — через російську атаку. Внаслідок тієї атаки виникла сильна пожежа та було серйозно пошкоджено обладнання.

Проте ані Угорщина, ані Словаччина не визнали пошкоджень і заявили, шо Україна припинила поставки їм російської нафти нібито з політичних мотивів.

2 березня Зеленський прокоментував заяви Орбана, який до того посилався на супутникові знімки і говорив, шо на Дружбі нібито немає пошкоджень. «Може, він [Орбан] маг і бачить під землею», — сказав тоді Зеленський і зауважив, що був здивований словами Орбана.

При цьому Угорщина відмовилася розглядати альтернативи російським енергопостачанням, як-от поставки через Хорватію, — мовляв, російська нафта дешевша.