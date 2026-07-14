Угорський міністр оборони заявив, що країна «закриє двері для росіян»

Міністр оборони Угорщини Ромулуш Русін-Сенді заявив, що Будапешт повинен відновити довіру своїх союзників та закрити двері перед Росією.

Про це він повідомив під час панельної дискусії на конференції Budapest Energy and Security Talks, передає Telex.

У міністра запитали про нинішні пріоритети в сфері оборони. За його словами, найважливіше — це бачення, проте для побудови стратегії новим урядом «необхідно бачити інтереси та цінності нації та союзників».

Реклама

Русін-Сенді наголосив, що інтереси Угорщини збігаються з інтересами її союзників, і довіру з ними потрібно відновлювати.

Саме тому одним із перших кроків уряду було вибачення перед деякими союзниками, наприклад, перед фінами, чий вступ до НАТО затягував попередній уряд. Міністр зазначив, що як військовий він вважав колишню позицію неприйнятною.

«Ми закриваємо двері перед носом росіян», — додав він, згадавши також, що спецслужби РФ «намагалася зайти через чорний хід».

При цьому, як зазначив Русін-Сенді, уряд тримає у полі зору не лише війну Росії проти України, а й конфлікт на Близькому Сході. Міністр каже, що конфлікти закінчаться тоді, коли уряди, армії та суспільства захочуть їхнього припинення.