Вдарить по економіці самої Угорщини. У МЗС прокоментували плани Орбана припинити постачання газу в Україну

Спікер МЗС України Георгій Тихий сказав, що Угорщина може нашкодити сама собі (Фото: МЗС України)

Станом на зараз імпорт газу з Угорщини до України не припинений, а якщо уряд Віктора Орбана все ж таки ухвалить рішення про припинення, це дасться взнаки самому Будапешту.

Про це заявив на брифінгу в середу, 25 березня, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомив кореспондент NV.

Угорська економіка може втратити понад мільярда доларів, пояснив Тихий. За його інформацією, саме стільки Угорщина отримала торік за експорт газу в Україну.

Реклама

Україна наразі має необхідні обсяги газу і знає, як отримати газ в необхідному обсязі навіть в разі припинення постачання з Угорщини, наголосив Георгій Тихий.

«Справа в тому, що Україна, на відміну, до речі, від Угорщини, диверсифікована країна, і свого часу вчинила необхідних заходів для того, щоб постачання енергоресурсів було диверсифіковане і не залежало від того, що захоче прем'єр-міністр сусідньої країни в рамках своєї виборчої кампанії зробити», — сказав речник МЗС.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна буде поступово припиняти постачання газу в Україну. «Допоки Україна не постачатиме нафту, вона не отримуватиме газ з Угорщини», — наголосив Орбан, натякаючи на нафтопровід Дружба.

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня — через російську атаку. Внаслідок тієї атаки виникла сильна пожежа та було серйозно пошкоджено обладнання. Проте Угорщина і Словаччина не визнали пошкоджень і заявили, шо Україна припинила поставки їм російської нафти нібито з політичних мотивів.

2 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що його здивували заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який посилався на супутникові знімки і стверджував, шо на Дружбі немає пошкоджень.

Угорщина відмовилася розглядати альтернативи російським енергопостачанням, як-от поставки через Хорватію. Будапешт пояснював відмову тим, що російська нафта дешевша.

16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро і ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії доти, доки Україна не відновить транзит російської нафти нафтопроводом Дружба.