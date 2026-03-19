Угорщина закрила в'їзд до Шенгенської зони для трьох українців, пояснивши це «погрозами Орбану»

Уряд Угорщини ухвалив рішення заборонити в'їзд до країни та до Шенгенської зони трьом громадянам України.

Про це повідомило у четвер, 19 березня, 24hu з посиланням на інформацію очільника канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергея Гуяша.

Посадовець заявив, що заборону запровадили через погрози, які громадяни України нібито висловлювали на адресу Орбана. Також, за словами, Гуяша, вони і погрожували «військовим нападом» Угорщині.

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Гергей Гуяш уточнив, що йдеться про колишнього народного депутата України Григорія Омельченка, громадського діяча Євгена Карася (якого Гуяш назвав «очільником неонацистського угруповання») і політичного аналітика Бориса Тізенгаузена.

Голова канцелярії Орбана стверджував, що Омельченко начебто погрожував самому угорському прем'єрові та його сім'ї, а Тізенгаузен обговорював можливість відправити українські війська до Угорщини. Щодо Карася, то тут, за словами Гуйяша, для заборони було достатньо того факту, що він «є лідером неонацистів».

12 березня Віктор Орбан виклав у соцмережі фрагмент телефонної розмови, де він нібито спілкується зі своїми доньками. «Я впевнений, що ви побачите в новинах, що українці погрожували не лише мені, а й вам, — казав Орбан на відео. — Ми маємо сприймати це серйозно, але не маємо боятися».

9 березня у ефірі телеканалу Прямий екснардеп Григорій Омельченко заявив, що у Києві знають, де живе прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, і якщо той не змінить своєї антиукраїнської позиції, то має пам’ятати, що «карма ніколи не прощає нічиїх злочинів, від неї не втечеш і не сховаєшся».

«І нехай Орбан подумає про своїх п’ятьох дітей та шістьох онуків. Йому, звичайно, кров українських дітей не пече. Йому дорожча нафта російська, ніж життя українських дітей», — говорив тоді Омельченко. Як зауважує 24hu, прямих загроз на адресу Орбана та його родичів Омельченко не висловлював.

5 березня президент України Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що сподівається на отримання 90 млрд євро кредиту від Євросоюзу, адже ці кошти потрібні для оплати озброєння. Проте наразі вони заблоковані Угорщиною, і Зеленський тоді сказав, що передасть бійцям ЗСУ адресу «однієї особи», яка блокує перший транш кредиту (напряму прізвище Орбана так само не згадувалося).

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Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — головне

У ніч проти 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України — співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично взяла в заручники українців та вкрала гроші.

Згодом Національне податкова і митна комісія Угорщини заявила про затримання сімох працівників Ощадбанку нібито через підозру «у відмиванні грошей».

У МЗС України закликали співгромадян утриматися від поїздок до Угорщини. Національна поліція розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

Увечері 6 березня сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, які були незаконно затримані під час виконання службового рейсу, повернулися з Угорщини в Україну. Як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, один із них після допиту угорськими службами потрапив до лікарні.

12 березня пресслужба Ощадбанку повідомила, що Угорщина повернула інкасаторські автівки — причому з пошкодженнями. Готівка та золото, незаконно затримані угорською стороною, залишились під арештом.