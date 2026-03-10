Шимкевич пояснила, чому Угорщину не можуть вигнати з ЄС

Російський диктатор Володимир Путін і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Москві 28 листопада 2025 року (Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

Експертка Аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шимкевич в інтерв'ю Radio NV пояснила, чому Угорщину не можуть вигнати з Євросоюзу.

«Прямо вигнати Орбана вони не можуть, бо це все-таки дійсно країна ЄС. І вже певні санкції всередині самого Євросоюзу проти Угорщини за те, що Орбан не проводить реформи, не виконує певні зобов’язання перед Брюсселем, діють. Заморожені кошти, які Петер Мадьяр у разі перемоги обіцяє розморозити. ЄС не стоїть на боці Орбана, він є для них тригером. Але вигнати Угорщину з ЄС не можуть, бо такого механізму немає», — розповіла Шимкевич в ефірі Radio NV.

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Вона також нагадала, що в європейських інституціях вже кілька років намагаються переглянути процес голосування, щоб приймати такі важливі рішення як надання допомоги, запровадження санкцій, відкриття членства в ЄС більшістю голосів.

Експертка додала, що Україні це було б вигідно, адже незрозуміло, як щодо неї поводитиметься нова угорська влада, якщо партія Віктора Орбана програє вибори.

«Євросоюз — просто величезна бюрократична машина. Вона працює, але працює дуже повільно. Тому для того, аби зрозуміти, що потрібно робити з Орбаном, якщо процес перегляду голосування вони почали десь у 2023-му, на початку 2024-го, зараз 2026-й — є якісь результати, якщо судити із заяв юристів Єврокомісії, але цей процес далекий від завершення», — сказала Шимкевич.

Вона додала, що серед європейських політичних еліт є багато прихильників Орбана, зокрема в Німеччині, Австрії та деяких нідерландських партіях.

Політика Угорщини в ЄС

Угорщина стала членом ЄС у 2004 році.



Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово поширював російські наративи та виступав проти надання Україні допомоги у протистоянні російській агресії. 17 жовтня 2023 року Орбан у розмові з російським диктатором Володимиром Путіним назвав війну РФ проти України «воєнною операцією».

Як повідомлялося у звіті антикорупційної організації Transparency International наприкінці січня 2023 року, 9,6‑мільйонна Угорщина другий рік поспіль мала статус найкорумпованішої держави Євросоюзу.

Угорщина постійно блокує рішення ЄС щодо України. Зокрема, 17 грудня вона заблокувала щорічну заяву ЄС щодо процесу розширення блоку.

24 лютого 2026 року Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Однак Угорщина продовжує блокувати третій документ, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету ЄС.

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Також Орбан закликає ЄС скасувати санкції щодо російської енергетики та вимагає відновити постачання російської нафти нафтопроводом Дружба, пошкодженим внаслідок російської атаки, стверджуючи, що Україна не відновлює його роботу з політичних причин.