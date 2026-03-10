«Можна навіть назвати це Україною». Орбан заявив, що хоче бачити «щось» між Росією та Угорщиною

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна зацікавлена у зміцненні України, адже вона є буфером між Угорщиною та Росією.

Про це Орбан заявив під час запитань в угорському парламенті 9 березня, повідомляє Telex.

Відповідаючи на запитання одного з опозиційних депутатів про те, що результатом політики Орбана стало припинення постачань нафти і загострення відносин із Києвом, прем'єр заявив, що депутат «перебільшує». За його словами, для уряду важливо, щоб між Угорщина і Росією «щось було».

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«Ми зацікавлені не в ослабленні, а в зміцненні України, щоб завжди було щось — це можна назвати і Україною — між Росією та Угорщиною», — сказав Орбан.

При цьому Орбан цинічно визнав, що для Угорщини найкращий сценарій, якщо Росія не є прямим сусідом, і тому Україна може розраховувати на підтримку Будапешта.

Орбан також знову повторив слова про те, що не бажає вступу України до ЄС, адже українці «поводяться так, наче вже в ньому — вимагають, погрожують і шантажують».

Орбан додав, що прагнутиме до укладення стратегічної угоди між Україною та Євросоюзом, яка має «визначити її майбутнє так, щоб це було вигідно і Європі, і угорцям».

Нафтопровід Дружба і блокування репараційного кредиту ЄС для України Угорщиною

7 березня Володимир Зеленський дорікнув ЄС за відсутність прогресу в питаннях 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії та репараційного кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Угорщини зараз є питання про відновлення транзиту російської нафти в країну трубопроводом Дружба, який був пошкоджений російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошті 26 лютого натякнув на можливість піти на поступки, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу Дружба на території України.

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Низка чиновників ЄС вважають, що зобов’язання вирішити проблему з нафтопроводом Дружба дасть можливість розблокувати кредит.

6 березня Орбан знову повторив, що Будапешт блокуватиме надання європейського фінансування Україні в розмірі €90 млрд, поки Київ не відновить постачання російської нафти в Угорщину.