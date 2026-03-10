«Можна навіть назвати це Україною». Орбан заявив, що хоче бачити «щось» між Росією та Угорщиною
Віктор Орбан визнав, що Угорщині потрібна сильна Україна (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна зацікавлена у зміцненні України, адже вона є буфером між Угорщиною та Росією.
Про це Орбан заявив під час запитань в угорському парламенті 9 березня, повідомляє Telex.
Відповідаючи на запитання одного з опозиційних депутатів про те, що результатом політики Орбана стало припинення постачань нафти і загострення відносин із Києвом, прем'єр заявив, що депутат «перебільшує». За його словами, для уряду важливо, щоб між Угорщина і Росією «щось було».
«Ми зацікавлені не в ослабленні, а в зміцненні України, щоб завжди було щось — це можна назвати і Україною — між Росією та Угорщиною», — сказав Орбан.
При цьому Орбан цинічно визнав, що для Угорщини найкращий сценарій, якщо Росія не є прямим сусідом, і тому Україна може розраховувати на підтримку Будапешта.
Орбан також знову повторив слова про те, що не бажає вступу України до ЄС, адже українці «поводяться так, наче вже в ньому — вимагають, погрожують і шантажують».
Орбан додав, що прагнутиме до укладення стратегічної угоди між Україною та Євросоюзом, яка має «визначити її майбутнє так, щоб це було вигідно і Європі, і угорцям».
Нафтопровід Дружба і блокування репараційного кредиту ЄС для України Угорщиною
7 березня Володимир Зеленський дорікнув ЄС за відсутність прогресу в питаннях 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії та репараційного кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро.
24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.
Головною перепоною з боку Угорщини зараз є питання про відновлення транзиту російської нафти в країну трубопроводом Дружба, який був пошкоджений російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошті 26 лютого натякнув на можливість піти на поступки, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу Дружба на території України.
Низка чиновників ЄС вважають, що зобов’язання вирішити проблему з нафтопроводом Дружба дасть можливість розблокувати кредит.
6 березня Орбан знову повторив, що Будапешт блокуватиме надання європейського фінансування Україні в розмірі €90 млрд, поки Київ не відновить постачання російської нафти в Угорщину.