Угорщина у грудні 2025 року уклала з країною-агресором Росією 12-пунктну угоду про розширення економічних, торгівельних, енергетичних та культурних зв’язків. Документ доводить, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана намагається вибудувати тісні стосунки з Москвою напередодні парламентських виборів в Угорщині, пише Politico .

Отримані виданням угоди проливають більше світла на зв’язки Орбана з Кремлем. Вони свідчать про спроби прем'єра Угорщини поглибити економічну й політичну співпрацю з Росією, сказано у матеріалі.

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За даними Politico, угода, текст якої раніше не публікувався, була підписана міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та міністром охорони здоров’я РФ Михайлом Мурашком у Москві під час 16-го засідання Російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва 9 грудня 2025 року. Документ містить 12 пунктів та визначає співробітництво урядів обох країн у таких сферах як ядерне паливо, освіта та спорт.

Згідно з документами, серед узгоджених пунктів було зобов’язання «змінити негативну динаміку двосторонньої торгівлі» після того, як обсяги товарообігу скоротилися внаслідок санкцій ЄС проти Росії. Ця угода також відкриває для російських компаній можливості для реалізації нових проєктів у сфері електроенергетики та водневої енергетики в Угорщині, а також для тіснішої співпраці в галузі нафти, газу та ядерного палива.

Будапешт погодився вивчити посилення вивчення російської мови в країні шляхом залучення вчителів з РФ, а також взаємне визнання кваліфікацій та відкриття програм обміну для аспірантів, згідно з текстом угоди.

Також угорський уряд підтримав поточні програми обміну у всьому — від спорту до циркового мистецтва, хоча відомо, що Москва використовує культурні заходи для поширення своїх наративів про війну в Україні, пише Politico. Сторони підтримали спільний план дій на 2026−2027 роки для співпраці у сфері спорту.

В одному з документів говориться, що тісніші зв’язки з Росією не повинні бути «несумісними з зобов’язаннями Угорщини, що випливають з її членства в Європейському Союзі».

Коментуючи угоди з Росією та їхні наслідки для політичного курсу Угорщини, Сійярто заявив Politico, що «двостороннє співробітництво Угорщини керується національними інтересами, а не тиском з боку надзвичайно упереджених ліберальних медіа».

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Віктор Орбан та члени його уряду, зокрема міністр закордонних справ Петер Сійярто після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну неодноразово приїздили до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним та іншими представниками Кремля, попри критику ЄС.

9 грудня 2025-го Сійярто прибув до столиці держави-агресора з великою делегацією угорських бізнесменів. 4 березня 2026-го повідомлялося про новий візит очільника угорського МЗС до Москви.

21 березня газета The Washington Post написала, що Сійярто регулярно інформував Москву про хід засідань Європейського Союзу, надаючи російському колезі Сергію Лаврову «живі звіти про те, що обговорювалося» на самітах.

Паралельно Сійярто та Орбан постійно роблять антиукраїнські заяви, озвучують звинувачення на адресу України та блокують рішення ЄС, зокрема про кредит на 90 млрд євро для України.

Парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня для обрання членів нового скликання Національної Асамблеї. Опитування показують, що опозиційна партія Тиса випереджає партію діючого прем'єра Орбана — Фідес.