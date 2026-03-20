Колишню перекладачку Путіна призначили спостерігачем ОБСЄ на виборах в Угорщині — Reuters

Угорські правозахисники стурбовані тим, що колишня перекладачка очільника РФ Володимира Путіна Дар’я Боярська увійшла до складу делегації спостерігачів на парламентських виборах в Угорщині 12 квітня.

Про це повідомило Reuters у п’ятницю, 20 березня.

Угорський Гельсінський комітет надіслав листа керівництву Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) із закликом усунути Боярську зі складу місії спостерігачів — «щоб забезпечити атмосферу довіри та конфіденційності».

Реклама

Згідно з інформацією на сайті ОБСЄ, Дар’я Боярська є старшою радницею Парламентської асамблеї ОБСЄ і «допомагає з підготовкою та приймає офіційні візити посадовців ПА ОБСЄ, а також підтримує місії зі спостереження за виборами».

Раніше Боярська працювала в Міністерстві закордонних справ РФ і була перекладачкою на зустрічах високого рівня, зокрема між Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

Речник ПА ОБСЄ Нейт Перрі у відповідь на запитання Reuters заявив, що занепокоєння щодо участі Боярської нібито є «безпідставними» і що організація не планує виключати її з місії.

У 2022 році Польща внесла Дар’ю Боярську до свого санкційного списку і заборонила їй в'їзд до країни. Польське МВС тоді наголосило, що її підтримка уряду Путіна «створює серйозний ризик провокацій або інцидентів, які зашкодять міжнародному становищу Польщі».

Про намагання Росії втрутитися у парламентські вибори в Угорщині написав і журналіст проєкту VSquare, що висвітлює події у Центральній Європі, Саболч Паньї. Він теж згадав включення Боярської до складу місії спостерігачів і послався на власне OSINT-розслідування, яке показало, що декілька родичів Боярської працюють у російських державних органах або у пов’язаних з державою організаціях. Це дає Кремлю додаткові важелі впливу на неї, зазначив Паньї.

Журналіст надіслав Дар'ї Боярській детальні запитання, зокрема, чи засуджує вона війну Росії проти України, чи підтримує зв’язки з російською розвідкою та чи отримує фінансування від російських державних установ. Боярська не відповіла на жодне з цих запитань.

11 березня Reuters опублікувало опитування, яке показало, що партія прем'єр-міністра Віктора Орбана за місяць до виборів дещо покращила свої позиції.

Реклама:

7 березня лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр заявив, що чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан використовує агентів російської військової розвідки, щоб вплинути на квітневі вибори. За словами Мадяра, РФ хоче спробувати в Угорщині ті самі методи, які не спрацювали в Молдові під час парламентських виборів у вересні 2025 року.