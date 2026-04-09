Незабаром після смертоносної ізраїльської атаки у вересні 2024 року, коли вибухнули тисячі пейджерів бойовиків Хезболли , уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана запропонував Ірану допомогу — ключовому спонсору угруповання.

Про це пише газета The Washington Post (WP) із посиланням на копії стенограми телефонної розмови з пропозицією допомоги.

30 вересня 2024 року глава МЗС Угорщини Петер Сіярто в розмові зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі заявив: «Наша секретна служба вже зв’язалася з вашими службами, і ми поділимося всією інформацією, яку зібрали під час розслідування».

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Тоді Угорщина опинилася в центрі уваги, оскільки тайванська компанія — власник бренду пейджерів заявила, що їх було вироблено в Угорщині за ліцензійною угодою, вказує WP.

Сіярто в розмові з Арагчі наголосив, що Угорщина не причетна до вибухів пейджерів, унаслідок яких загинуло 12 осіб, а приблизно 2800 осіб було поранено. Він також спростував, що пейджери були вироблені в Угорщині.

Згідно зі стенограмою, Сіярто сказав у розмові з Арагчі: «Я просто хотів особисто повідомити вам, що наші служби вже зв’язалися з вашою».

Коли Арагчі відповів, що він «дуже вдячний вам за все це», Сіярто вимовив: «Абсолютно, абсолютно».

«Якщо вам знадобиться додаткова інформація або ви захочете зв’язатися зі мною, я завжди до ваших послуг».

Сіярто також наголошував, що «ці пейджери не виробляють в Угорщині, вони ніколи не були в Угорщині, і жодна угорська компанія ніколи не мала фізичного стосунку до цих пейджерів».

Цей дзвінок і готовність Сіярто підлещуватися до іранського міністра викликають незручні запитання щодо стосунків уряду Віктора Орбана з Іраном у той час, коли США перебувають у стані війни з Іраном, а Білий дім підтримує передвиборчу кампанію угорського прем'єра, наголошується в публікації.

Видання також зазначає, що цей дзвінок суперечить офіційній політиці Будапешта щодо підтримки Ізраїлю. Як і президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу публічно підтримав Орбана перед виборами.

17 вересня 2024 року в столиці Лівану Бейруті масово вибухнули пейджери, які використовували для зв’язку члени угруповання Хезболла, уже за кілька годин було відомо, що постраждало приблизно 1000 осіб.

18 вересня агентство Reuters із посиланням на високопоставленого представника ліванських органів безпеки та інше поінформоване джерело повідомило, що ізраїльська спецслужба Моссад заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, замовлених ліванським угрупованням Хезболла за кілька місяців до серії вибухів. Згодом стало відомо відомо про дев’ять загиблих і близько 3 тисяч поранених.

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Вибухівка, захована у 3000 пейджерів, спрацювала одночасно після надсилання повідомлення з кодом, повідомило джерело. Інше джерело додало, що Хезболла не змогла виявити до трьох грамів вибухівки, схованої в кожному пристрої, протягом кількох місяців.