Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на щорічній конференції Угорської торгово-промислової палати в Будапешті, 5 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Уряд Угорщини припинить транзит товарів, важливих для України, через свою територію до відновлення постачань нафти через трубопровід Дружба . Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі державного радіо у п’ятницю, 6 березня, пише 24.hu.

«Ми зупинили постачання бензину до України, не постачаємо дизельне паливо, але все ще постачаємо електроенергію, і ми також зупинимо постачання важливих для України товарів, що проходять через Угорщину», — заявив Орбан у щотижневому зверненні до угорців.

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Він додав, що Будапешт ніколи не підтримає фінансову допомогу Євросоюзу Україні, доки Київ не відновить роботу Дружби. За переконанням Орбана, трубопровід може «функціонувати».

Раніше стало відомо, що угорський уряд дав Україні три дні на відновлення транзиту російської нафти трубопроводом Дружба і на допуск інспекторів. Про це повідомляв державний секретар при міністерстві енергетики Угорщини Габор Чепек 6 березня.

26 лютого Віктор Орбан оприлюднив «відкритого листа» президенту України Володимиру Зеленському, в якому, зокрема, закликав негайно відновити роботу нафтопроводу Дружба.

У листі угорський прем'єр звинуватив українського лідера в тому, що протягом чотирьох років він нібито намагається втягнути Угорщину у війну між Україною і Росією.

У МЗС України заявили, що двічі викликали угорського дипломата через брехливі тези про нафтопровід Дружба. Міністр енергетики Денис Шмигаль 3 березня заявив, що нафтопровід Дружба не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції Броди.

Вночі 6 березня Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців та вкрала гроші.