Угорщина припинить транзит важливих для України товарів через свою територію — Орбан

6 березня, 11:34
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на щорічній конференції Угорської торгово-промислової палати в Будапешті, 5 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на щорічній конференції Угорської торгово-промислової палати в Будапешті, 5 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Уряд Угорщини припинить транзит товарів, важливих для України, через свою територію до відновлення постачань нафти через трубопровід Дружба. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі державного радіо у п’ятницю, 6 березня, пише 24.hu.

«Ми зупинили постачання бензину до України, не постачаємо дизельне паливо, але все ще постачаємо електроенергію, і ми також зупинимо постачання важливих для України товарів, що проходять через Угорщину», — заявив Орбан у щотижневому зверненні до угорців.

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Він додав, що Будапешт ніколи не підтримає фінансову допомогу Євросоюзу Україні, доки Київ не відновить роботу Дружби. За переконанням Орбана, трубопровід може «функціонувати».

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Раніше стало відомо, що угорський уряд дав Україні три дні на відновлення транзиту російської нафти трубопроводом Дружба і на допуск інспекторів. Про це повідомляв державний секретар при міністерстві енергетики Угорщини Габор Чепек 6 березня.

26 лютого Віктор Орбан оприлюднив «відкритого листа» президенту України Володимиру Зеленському, в якому, зокрема, закликав негайно відновити роботу нафтопроводу Дружба.

У листі угорський прем'єр звинуватив українського лідера в тому, що протягом чотирьох років він нібито намагається втягнути Угорщину у війну між Україною і Росією.

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У МЗС України заявили, що двічі викликали угорського дипломата через брехливі тези про нафтопровід Дружба. Міністр енергетики Денис Шмигаль 3 березня заявив, що нафтопровід Дружба не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції Броди.

Вночі 6 березня Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців та вкрала гроші.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Угорщина Транзит Віктор Орбан Україна-Угорщина

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