Угорщина залучила армію до охорони газопроводу після «диверсії»

Угорщина направила армію на охорону газопроводу після «диверсії» (Фото: НАТО)

У Міністерстві оборони Угорщини заявили, що армія посилила заходи з охорони угорської секції газопроводу Турецький потік після нібито спроби диверсії на ньому на території Сербії.

Про це повідомляє Index.

Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький заявив, що угорські військові посилили охорону угорської секції Турецького потоку.

«Охорона всієї угорської секції посилена повітряним патрулюванням і наземною присутністю, за участю шести підрозділів збройних сил Угорщини», — заявив він.

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Шалай-Бобровницький додав, що Угорщина «постійно інформує НАТО про ситуацію відповідними каналами».

6 квітня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїхав на сербсько-угорський кордон, щоб оглянути газопровід Турецький потік, біля якого напередодні знайшли вибухівку.

5 квітня президент Сербії Александр Вучич заявив, що на території муніципалітету Каніжа поруч з об'єктом газової інфраструктури, що з'єднує його країну з Угорщиною, було виявлено вибухові пристрої.

За його словами, йдеться про два великі пакети вибухівки з детонаторами. Вучич також повідомив про інцидент прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

Своєю чергою Орбан скликав з цього приводу засідання надзвичайної ради оборони. Після цього Сіярто натякнув на причетність України до інциденту.

«Ця спроба терористичного нападу цілком вписується в низку дій, у межах яких українці постійно намагаються унеможливити постачання російського газу і нафти в Європу», — вигадав він.

Того ж дня представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий запевнив, що Київ не має жодного стосунку до знайденої вибухівки.

Він також припустив, що до цього може бути причетна Росія. Тихий вважає, що це, найімовірніше, була російська операція під чужим прапором, здійснена в рамках втручання Москви у вибори в Угорщині.

6 квітня в Сербії заявили, що Україна не причетна до закладання вибухівки біля газопроводу Турецького потоку.