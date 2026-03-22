«Ми давно маємо підозри». Туск прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що Сіярто доповідав Лаврову про саміти ЄС

Дональд Туск на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, 19 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що підозри про те, що люди прем'єра Угорщини Віктора Орбана передають Москві інформацію про саміти ЄС , існують давно.

«Новина про те, що люди Орбана інформують Москву про засідання Ради ЄС у всіх деталях, не повинна нікого дивувати. Ми давно маємо підозри щодо цього. Це одна з причин, чому я беру слово лише за крайньої необхідності та кажу рівно стільки, скільки потрібно», — заявив Туск на своїй сторінці у соцмережі X.

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21 березня видання The Washington Post із посиланням на три джерела повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно інформував Москву про хід засідань Європейського Союзу.

Видання зазначало, що він постійно телефонував російському колезі Сергію Лаврову, щоб надати йому «живі звіти про те, що обговорювалося», та можливі варіанти рішень Євросоюзу.

«Через такі дзвінки протягом років на кожній зустрічі ЄС, по суті, за столом була присутня Москва», — повідомив один із посадовців європейської служби безпеки.

WP додає, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сійярто здійснив 16 офіційних візитів до Москви. Останній відбувся 4 березня 2026 року, коли він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Того ж дня Путін заявив, що звільнить двох військовослужбовців з громадянством Угорщини та України, які воювали у лавах ЗСУ та потрапили у російський полон.

У МЗС України заявили, що Москва і Будапешт використовують військовополонених для «політичного піару» перед виборами в Угорщині.

19 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в організації атаки на компресорну станцію газопроводу Турецький потік. Тоді Сійярто стверджував, що Україна нібито завдала удару 22 безпілотниками, намагаючись реалізувати «тотальну енергетичну блокаду» Угорщини.

Угорщина блокує позику Європейського Союзу для України на 90 млрд євро. Прем'єр-міністр Віктор Орбан неодноразово заявляв, що не підтримає жодного рішення на користь України, поки не відновиться постачання нафти трубопроводом Дружба.

Нафтопровід Дружба не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції Броди, повідомляв міністр енергетики України Денис Шмигаль.

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17 березня лідери ЄС заявили, що Брюссель запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

19 березня повідомлялося, що експерти ЄС прибули до України для оцінки стану нафтопроводу Дружба та обговорили з представниками Нафтогазу відбудову станції Броди.