Олександр Мережко, голова комітету ВР із зовнішньої політики, назвав NV просту причину, яка стоїть за затриманням інкасаторів Ощадбанку в Будапешті та ультиматумами угорської сторони, — і це зовсім не нафта.

«Це таке передвиборче загострення [угорського прем'єра Віктора] Орбана», — говорить Олександр Мережко, представник фракції Слуги народу та очільник зовнішньополітичного комітету ВР, реагуючи на скандал із затриманням в Будапешті інкасаторів Ощадбанку та подальші ультиматуми угорської сторони до України — у три дні відновити постачання російських енергоносіїв трубопроводом Дружба.

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«Орбан відчайдушно бореться за те, щоб переобратися [на квітневих виборах в угорський парламент], за своє політичне виживання», — уточнив депутат.

Уночі 6 березня Угорщина безпідставно затримала два автомобіля інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Ті здійснювали регулярне та абсолютно легальне перевезення іноземноі валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях знаходилось $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини оголосила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Пізніше влада Угорщини повідомила про намір депортувати українських інкасаторів з країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорці фактично «взяли в заручники» українців та вкрали гроші.

Вся ця історія, на думку Мережка, є намаганням угорського прем'єра використати «карту України» у внутрішній політичний боротьбі для того, аби створити образ ворога та залякати електорат. «Передвиборча боротьба базується на емоціях, а не на раціо», — уточнив депутат.

Україні ж, за його словами, важливо не піддаватися на провокації та водночас проявляти рішучість. Варто уникати кроків, які б Орбан міг використати на свою користь.

«Він свідомо йде на провокації, щоб нас роздратувати та викликати неадекватну реакцію, аби ми зробили якісь необережні заяви, — впевнений представник СН. — А це потрібно перевести у суто юридичну дипломатичну площину, відповідати у цивілізований, спокійний, впевнений спосіб».

Парламентар вважає за потрібне реагувати не в односторонньому порядку, а через міжнародні організації: Раду Європи, зокрема Парламентську асамблею, Європейський Союз та Європейський суд з прав людини. Адже йдеться про порушення прав українських громадян та Європейської конвенції з прав людини.

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До того ж, як нагадав Мережко, ще вчора Орбан пообіцяв силою змусити Україну відновити транзит нафти трубопроводом Дружба, який було пошкоджено внаслідок російської атаки. А ст. 2, п. 4 Статуту ООН забороняє членам організації погрожувати силою або застосовувати її проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. Відповідно, за словами українського депутата, це питання можна виносити й на розгляд Радбезу ООН.

«Він [Орбан] же не приховує, що вони захопили заручників, тому що вимагають поновлення трубопроводу Дружба, — зауважив Мережко. — Йому потрібні ці гроші, дешевий російський газ для передвиборчої кампанії, щоб підкупити [виборців]. Він тримається при владі завдяки таким подачкам з боку Кремля і намагається подобатися Путіну, щоб далі отримувати дешевий російський газ і китайські преференції».

На думку Мережка, ухвалювати окрему постанову Верховної Ради з цього приводу може бути недоречно. «Забагато честі, — сказав він. — Не варто реагувати за допомогою такого поважного інструменту як постанова Ради. Тим паче, що вже були заяви з боку міністра та прем'єрки». Водночас депутат не відкидає можливість ухвалення заяви з боку комітету.