«Народ не буде сидіти склавши руки». Угорська опозиція заявила, що Орбан вдається до допомоги російських агентів задля перемоги на виборах

Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр заявив, що чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан використовує агентів російської військової розвідки (ГРУ), щоб вплинути на квітневі вибори.

Про це Мадяр написав у Facebook у суботу, 7 березня.

«З часів Яноша Кадара (діяча соціалістичної Угорщини, ставленика СРСР — ред.) Віктор Орбан першим запросив росіян до нашої країни», — йдеться у дописі Мадяра.

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Опозиціонер зазначає, що російські агенти «вже тижнями прибувають до Будапешта з метою та місією вплинути на результат угорських виборів». Так само Росія намагалася діяти в Молдові під час парламентських виборів у вересні 2025 року, зауважив Мадяр.

Він висунув вимогу негайно скликати Комітет національної безпеки. Цього року Угорщина відзначає сімдесяту річницю подій 1956 року, нагадав Петер Мадяр і наголосив: «Угорський народ не буде сидіти склавши руки, коли Віктор Орбан закликає росіян проти нас».

«Угорщині потрібне керівництво, яке не наражає нашу країну на жодну загрозу зі сходу, незалежно від того, чи йде вона від Путіна чи Зеленського», — підсумував Петер Мадяр.

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Парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня 2026 року.

У грудні 2025 року видання Bloomberg писало, що Віктор Орбан може зберегти свою владу в Угорщині навіть незалежно від результатів квітневих виборів. Зокрема, за даними поінформованих джерел, Орбан розглядає ідею обійняти посаду президента країни.

У січні 2026 року Politico зазначало, що позиції партії Фідес на чолі з Орбаном напередодні виборів виглядають доволі хиткими. За результатами опитувань, Фідес помітно поступається опозиційній партії Тиса на чолі з Петером Мадяром: 49% підтримки було у Тиси, і лише 37% — у Фідес.