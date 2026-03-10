Уряд Угорщини арештував гроші та золото Ощадбанку на 60 днів

Уряд Угорщини ухвалив рішення про арешт грошей та золота Ощадбанку, які були вилучені під час захоплення українських інкасаторських автомобілів на території країни. Арешт діятиме протягом 60 днів на період розслідування податково-митного управління.

Постанову угорського уряду від 9 березня, підписану прем'єр-міністром Віктором Орбаном, опублікували на урядовому сайті Magyar Közlöny.

Згідно з документом, 5 березня Національне податково-митне управління перевірило два транспортні засоби, у яких перебували сім громадян України. В автомобілях перевозили 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів США готівкою та 9 золотих зливків, кожен вагою 1 кг.

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«З огляду на те, що походження, кінцеве призначення та мета використання такої незвично великої кількості готівки й золота, а також правові підстави їхнього перевезення територією Угорщини на місці перевірки встановити не вдалося, і що саме перевезення не здійснювали відповідно до звичайної міжнародної практики, Національне податково-митне управління розпочало кримінальне провадження щодо зазначеного майна», — йдеться в постанові.

Угорський уряд стверджує, що «спосіб транспортування та особи, які перевозили майно, створюють додаткові ризики для національної безпеки».

У постанові йдеться, що є інформація, що невідомі особи, ймовірно громадяни України, і раніше перевозили через територію Угорщини значні суми готівки.

«У зв’язку з цим необхідно з’ясувати можливе використання цих коштів на території Угорщини, їхню мету та вплив на національну безпеку», — зазначили у документі.

Розслідування має тривати 60 днів після набрання постановою чинності. Протягом цього часу майно буде вважатися вилученим і розглядатиметься як вилучене навіть без окремого рішення Національного податково-митного управління.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України заявило, що вимагає негайного повернення вилучених цінностей і закликало європейських партнерів засудити дії Угорщини.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — головне

Уночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

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Пізніше Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Також влада Угорщини заявила про намір депортувати українських інкасаторів із країни.

Ощадбанк згодом підтвердив, що всі семеро інкасаторів, затриманих в Угорщині, повернулися в Україну й отримують необхідну підтримку, а банк продовжує з’ясовувати обставини інциденту.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині розглядають як можливу російську провокацію. Він також закликав Угорщину повернути валюту і золоті злитки, які були вилучені з інкасаторських авто Ощадбанку.

9 березня в українському МЗС заявили, що під час утримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині до них грубо ставилися. Хоча затримані мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках і перевозили весь час із зав’язаними очима, повідомили в міністерстві. В українців також забрали особисті речі, зокрема мобільні телефони, які так і не повернули.