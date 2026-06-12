США можуть підписати угоду з Іраном у Женеві — журналіст

Літаки ВПС США доставляють до Женеви (Швейцарія) обладнання, яке знадобиться у разі прибуття віцепрезидента США Джея Ді Венса для підписання угоди з Іраном .

Про це в п’ятницю, 12 червня, у своєму дописі на сторінці Х повідомив кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на обізнане джерело.

За словами журналіста, дипломат з однієї з країн-посередників заявив, що «СШАта Іран досягли згоди щодо тексту угоди», але підтвердив, що необхідне ще остаточне затвердження.

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«Проте, вчора ввечері літаки ВПС США вилетіли до Європи з обладнанням у рамках підготовки до можливої поїздки віцепрезидента Венса на церемонію підписання в Женеві найближчими днями», — написав Барак Равід.

11 червня президент США Дональд Трамп оголосив про «чудову угоду», яка може покласти край війні з Іраном, зазначивши, що її підписання очікується найближчими днями.

Він заявив, що церемонія підписання документа, ймовірно, відбудеться в Європі за участю віце-президента Джей Ді Венса.

«Документи майже готові, тож подивимося. Це має статися досить швидко», — сказав Трамп.

11 травня Сполучені Штати готували нові удари по Ірану. Трамп заявляв про можливість атак на нафтову інфраструктуру країни та посилення військового тиску на Тегеран, однак згодом повідомив, що скасував попереднє рішення.

За його словами, удари по Тегерану скасували після того, як переговори щодо врегулювання конфлікту перейшли на вищий рівень і отримали підтримку низки держав.

З 15 по 17 червня у Франції відбудеться саміт G7. Як повідомляло агентство Bloomberg, європейські лідери мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів щодо відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.