Республіканці в Сенаті дізналися подробиці угоди, укладеної президентом США Дональдом Трампом з іранським урядом про припинення війни, — і багато хто з них незадоволений, повідомляє The Washington Post .

Зокрема, республіканці розкритикували багато положень угоди, зокрема скасування санкцій США щодо експорту іранської нафти та план створення фонду в розмірі 300 мільярдів доларів для відновлення Ірану.

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Сенатор Том Коттон, голова Комітету Сенату з питань розвідки, заявив, що стурбований тим, що «деякі аспекти цієї угоди є кроком у неправильному напрямку».

Коттон розкритикував скасування санкцій США щодо експорту іранської нафти, що, за його оцінками, дозволило б країні отримувати від 4,5 до 6 мільярдів доларів на місяць.

«Це величезна сума грошей. І ми знаємо, що цей терористичний революційний режим не збирається витрачати ці гроші на дитячі садки чи лікарні. Вони збираються використати їх для поповнення своїх запасів безпілотників, своїх ракет, для фінансування ХАМАС та Хезболли», — заявив він в ефірі Fox News.

Сенатор Роджер Вікер, голова Комітету Сенату з питань збройних сил, різко розкритикував фонд у розмірі 300 мільярдів доларів. Хоча адміністрація заявила, що він фінансуватиметься іншими країнами регіону, а не США, Вікер зазначив, що на тлі цього 1,7 мільярда доларів, які адміністрація Барака Обами надала Ірану в рамках ядерної угоди 2015 року, «виглядають як мізер».

«Я також виступаю проти скасування США будь-яких санкцій проти Ірану або розморожування іранських коштів в обмін на просту згоду Ірану на продовження переговорів ще протягом 60 днів. Іранський режим не відмовився від своєї кінцевої мети — „Смерть Америці, смерть Ізраїлю“. Режим вкладатиме кожну отриману копійку в досягнення цієї мети», — заявив він.

Журналісти зазначають, що ані Коттон, ані Вікер не є постійними критиками адміністрації Трампа.

У матеріалі йдеться про те, що на відміну від угоди адміністрації Обами з Іраном, меморандум Трампа не є остаточною угодою. Натомість він покликаний започаткувати переговори між США та Іраном щодо більш довгострокової угоди, яка стосуватиметься ядерної програми Ірану та інших питань.

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Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн назвав угоду кроком у правильному напрямку, оскільки очікується, що вона знову відкриє Ормузьку протоку.

«Я розглядаю це як перший крок у, ймовірно, досить тривалій — і, як і раніше, суперечливій — дискусії про те, як має виглядати остаточна угода», — заявив Тьюн журналістам у четвер.

Раніше віце-президент Джей Ді Венс виступив на захист угоди під час брифінгу в Білому домі. За його словами, Іран отримає вигоду від запропонованого фонду в розмірі 300 мільярдів доларів лише в тому випадку, якщо змінить свою поведінку.

18 червня лідери США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. Кожен із них зробив це окремо; Трамп підписував документ у Франції.