Трамп розповів, чому зараз не хоче укладати угоду з Іраном

Дим над столицею Ірану Тегераном після ударів США та Ізраїлю, 1 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не готовий на цьому етапі укладати угоду про припинення війни проти Ірану.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю для NBC News.

Американський лідер стверджує, що Тегеран «хоче укласти угоду».

«А я не хочу цього робити, тому що умови поки недостатньо хороші», — сказав він.

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Трамп зазначив, що будь-які умови мають бути «вкрай надійними».

При цьому він відмовився уточнити, про які умови йдеться.

«Я не хочу вам цього говорити», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання, якими можуть бути умови потенційної угоди про припинення війни США з Іраном.

Але при цьому він погодився з тим, що частиною угоди стане зобов’язання Ірану абсолютно відмовитися від ядерних амбіцій.

Також Трамп зазначив, що більшу частину ракет і БпЛА Ірану було знищено.

«Ми знищили більшу частину їхніх ракет. Ми знищили більшу частину їхніх безпілотників. Ми практично повністю зупинили їхнє виробництво ракет і безпілотників», — заявив президент США, додавши, що протягом двох днів воно буде знищено повністю.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

Однак ізраїльські міністри і представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може тривати цілий рік, навіть якщо військова кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.

13 березня газета Wall Street Journal повідомляла, що, незважаючи на заклики радників припинити спецоперацію, Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзниках. За оцінками військових, конфлікт, імовірно, триватиме ще кілька тижнів, попри публічні заяви Трампа про «досягнуті цілі».

Тоді ж Трамп заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харг. Водночас глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по понад 15 тис. цілей в Ірані з початку своєї спільної військової кампанії.

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14 березня Трамп заявляв, що Іран «повністю розгромлений» унаслідок спецоперації США та Ізраїлю і тепер прагне укласти угоду.

Того ж дня агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа відкинула спроби близькосхідних союзників почати переговори про припинення війни з Іраном. За словами джерел, стати посередниками і налагодити канали комунікації між Вашингтоном і Тегераном намагалися кілька країн.

Зі свого боку Іран також відкинув можливість припинення вогню, поки США та Ізраїль не зупинять авіаудари. За словами двох високопоставлених чиновників іранського уряду, на яких посилається агентство, Тегеран відмовляється від будь-яких домовленостей про перемир’я без виконання своїх вимог, серед яких припинення атак і отримання компенсацій.