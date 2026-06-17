Ізраїль не зміг ознайомитися з проєктом угоди США та Ірану (Фото: REUTERS/Amir Cohen)

США відмовили Ізраїлю в доступі до тексту майбутньої угоди з Іраном, побоюючись можливого витоку інформації. Про це в середу, 17 червня, пише CNN .

За даними CNN, Ізраїль звертався до Сполучених Штатів із проханням ознайомитися з текстом майбутньої угоди щодо Ірану, однак отримав відмову.

Джерело в ізраїльських колах стверджує, що адміністрація президента США Дональда Трампа побоювалася можливого витоку документа до його офіційного оприлюднення, тому не надала доступу до тексту навіть одному зі своїх ключових союзників.

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Водночас американська сторона заперечила інформацію про відмову, заявивши, що США підтримують тісну координацію з регіональними партнерами, зокрема з Ізраїлем, протягом усього переговорного процесу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час пресконференції майже не коментував майбутню угоду. Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що не завжди має однакову позицію з Трампом, а також наголосив, що ізраїльська сторона досі не знає остаточного змісту домовленостей.

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11 червня президент США Дональд Трамп оголосив про «чудову угоду», яка може покласти край війні з Іраном, зазначивши, що її підписання очікується найближчими днями. Він заявив, що церемонія підписання документа, ймовірно, відбудеться в Європі за участю віцепрезидента Джей Ді Венса.

Згодом офіційне іранське агентство IRNA повідомило, що Іран не відмовлятиметься від контролю над Ормузькою протокою, а Сполучені Штати не братимуть участі в її майбутньому функціонуванні.

Вночі проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану та готували продовження бомбардувань. За даними Центрального командування Сполучених Штатів (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами ППО, зв’язку та військового спостереження.

Своєю чергою Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16 в Йорданії.

Попри ескалацію, Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.

14 червня очільник Білого дому заявив у коментарі Fox News, що угоду між США та Іраном підпишуть в онлайн-форматі протягом найближчих двох-трьох годин. А через тиждень відбудеться церемонія підписання в Європі.

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15 червня прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф повідомив, що США та Іран досягли мирної угоди й домовилися про негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані. Тоді ж Трамп написав, що домовленості з Тегераном остаточно узгоджені.