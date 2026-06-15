Венс заявив, що угоду між США та Іраном «підписали минулої неділі в електронному відео»

Як натякнув віцепрезидент Джей Ді Венс, що умови угоди вже набрали чинності і що Іран не отримує жодних нових фінансових пільг. (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що угода з Іраном вже була підписана в електронному вигляді минулих вихідних.

Про це 15 червня він повідомив в ефірі програми Good Morning America телеканалу ABC News.

При цьому Венс натякнув, що умови угоди вже набрали чинності і що Іран не отримує жодних нових фінансових пільг.

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«Ми вже підписали угоду в електронному вигляді вчора, і гроші не були виділені. І це не зміниться», — сказав віцепрезидент США

Як зазначає телеканал CNN, хоча можливість електронного підписання угоди обговорювалася ще до її укладення — досі не було ясно, чи відбулося це насправді.

У неділю Трамп оголосив, що офіційне підписання відбудеться у Швейцарії в п’ятницю. Він також заявив, що принаймні одне положення — відкриття Ормузької протоки — набере чинності лише після цього.

«З відкриттям протоки після підписання угоди в п’ятницю, з метою розмінування, нафта знову почне надходити в регіон і по всьому світу!» — написав він, оголошуючи про угоду.

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Удар Ізраїлю по Бейруту та угода США з Іраном

Після того, як три безпілотники «Хезболли» вразили північ Ізраїлю, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по району Дахія в Бейруті.

Його ціллю була квартира, яка, за словами ЦАХАЛу, слугувала командним центром Хезболли. У Лівані заявили, що в результаті атаки три людини загинули і 15 були поранені.

Після ізраїльського удару спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що неможливо «говорити про продовження шляху» до угоди зі Сполученими Штатами.

Президент США Дональд Трамп заявив у соціальній мережі Truth Social, що атаки Ізраїлю на Бейрут «не мали відбутися, особливо в такий знаменний день, коли ми так близькі до мирної угоди з Іраном».

Він додав, що Ізраїль має право захищатися від загроз, але атака, на яку він відповів, була «дуже незначною та безглуздою, ніхто не постраждав, не був поранений чи вбитий», і відповідь Ізраїлю «не мав порушувати цей важливий процес».

13 червня Трамп заявив, що 14 червня США та Іран підпишуть угоду про припинення війни і відразу після цього Ормузька протока буде відкрита для всіх.

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Він підкреслив, що його угода з Іраном буде «протилежністю» угоди, яку свого часу уклав президент Барак Обама, і стане «бар'єром для ядерної зброї».

Трамп висловив надію, що співпраця з Іраном буде швидкою та легкою, і додав, що в іншому випадку «є альтернатива, яка, сподіваємося, більше ніколи не буде використана».

14 червня президент Трамп заявив у коментарі каналу Fox News, що угода між США та Іраном буде «підписана в онлайн-форматі протягом найближчих двох-трьох годин», а через тиждень відбудеться церемонія підписання в Європі — у Швейцарії.