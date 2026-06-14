Після удару Ізраїлю по південному передмістю Бейрута спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що неможливо "говорити про продовження шляху" до угоди зі Сполученими Штатами , тоді як президент США Дональд Трамп заявив про неприпустимість подальших атак з обох сторін.

Після того, як три безпілотники Хезболи уразили північний Ізраїль, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по району Дахія в Бейруті, повідомило видання Times of Israel. Його ціллю була квартира, яка, за словами ЦАХАЛу, служила командним центром Хезболи. У Лівані заявили, що внаслідок атаки троє людей загинули і 15 були поранені.

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Після цього Галібаф написав на своїй сторінці у соцмережі X, що «після „зеленого“ світла США на агресію проти Дахії говорити про продовження цього шляху (переговорів та укладення мирної угоди з США — ред.) неможливо».

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«Агресія сіоністів (Ізраїлю — ред. проти Дахії вкотре показала, що у США або немає волі виконувати свої зобов’язання, або немає такої можливості. Гра в „поганого поліцейського і хорошого поліцейського“ застаріла. Якщо у вас немає волі і можливості виконувати свої зобов’язання, говорити про продовження шляху неможливо», — додав спікер іранського парламенту.

Президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що атаки Ізраїлю на Бейрут «не повинно було статися, особливо в особливий день, коли ми так близько до мирної угоди з Іраном».

Він додав, що Ізраїль має право захищатись від загроз, але атака, на яку він відповів, була «дуже незначною і безглуздою, ніхто не постраждав, не був поранений чи вбитий» і відповідь Ізраїлю «не повинна була порушувати цей важливий процес».

«Ми дуже близькі до угоди, яка принесе мир регіону, включаючи Ліван, і всі сторони повинні відступити. Ізраїль більше не повинен атакувати ніде в Лівані, але також не повинно бути жодних атак з боку будь-якої іншої сторони, включаючи Хезболу, на Ізраїль. Це може бути початком довгого та прекрасного миру — давайте не зіпсуємо це!» — написав також президент США.

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13 червня Трамп заявив, що 14 червня США та Іран підпишуть угоду про припинення війни і відразу після цього Ормузька протока буде відкрита для всіх.

Він наголосив, що його угода з Іраном буде «протилежністю» угоді, яку свого часу уклав президент Барак Обама, і стане «стіною для ядерної зброї».

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Трамп висловив сподівання, що співпраця з Іраном буде швидкою та легкою, і додав, що в іншому випадку «є альтернатива, яка, сподіваємося, більше ніколи не буде використана».