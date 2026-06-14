Удар Ізраїлю по Лівану: спікер парламенту Ірану заявив про неможливість угоди з США, Трамп — про неприпустимість подальших атак
Руйнування внаслідок ізраїльського удару по передмістю Бейрута, 14 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Zohra Bensemra)
Після удару Ізраїлю по південному передмістю Бейрута спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що неможливо "говорити про продовження шляху" до угоди зі Сполученими Штатами, тоді як президент США Дональд Трамп заявив про неприпустимість подальших атак з обох сторін.
Після того, як три безпілотники Хезболи уразили північний Ізраїль, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по району Дахія в Бейруті, повідомило видання Times of Israel. Його ціллю була квартира, яка, за словами ЦАХАЛу, служила командним центром Хезболи. У Лівані заявили, що внаслідок атаки троє людей загинули і 15 були поранені.
Після цього Галібаф написав на своїй сторінці у соцмережі X, що «після „зеленого“ світла США на агресію проти Дахії говорити про продовження цього шляху (переговорів та укладення мирної угоди з США — ред.) неможливо».
«Агресія сіоністів (Ізраїлю — ред. проти Дахії вкотре показала, що у США або немає волі виконувати свої зобов’язання, або немає такої можливості. Гра в „поганого поліцейського і хорошого поліцейського“ застаріла. Якщо у вас немає волі і можливості виконувати свої зобов’язання, говорити про продовження шляху неможливо», — додав спікер іранського парламенту.
Президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що атаки Ізраїлю на Бейрут «не повинно було статися, особливо в особливий день, коли ми так близько до мирної угоди з Іраном».
Він додав, що Ізраїль має право захищатись від загроз, але атака, на яку він відповів, була «дуже незначною і безглуздою, ніхто не постраждав, не був поранений чи вбитий» і відповідь Ізраїлю «не повинна була порушувати цей важливий процес».
«Ми дуже близькі до угоди, яка принесе мир регіону, включаючи Ліван, і всі сторони повинні відступити. Ізраїль більше не повинен атакувати ніде в Лівані, але також не повинно бути жодних атак з боку будь-якої іншої сторони, включаючи Хезболу, на Ізраїль. Це може бути початком довгого та прекрасного миру — давайте не зіпсуємо це!» — написав також президент США.
13 червня Трамп заявив, що 14 червня США та Іран підпишуть угоду про припинення війни і відразу після цього Ормузька протока буде відкрита для всіх.
Він наголосив, що його угода з Іраном буде «протилежністю» угоді, яку свого часу уклав президент Барак Обама, і стане «стіною для ядерної зброї».
Трамп висловив сподівання, що співпраця з Іраном буде швидкою та легкою, і додав, що в іншому випадку «є альтернатива, яка, сподіваємося, більше ніколи не буде використана».