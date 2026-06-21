Більшість громадян США скептично ставляться до нової попередньої угоди між Вашингтоном і Тегераном (Фото: REUTERS/Daniel Heuer)

Більшість громадян США скептично ставляться до нової попередньої угоди між Вашингтоном і Тегераном. Люди не вірять, що цей дипломатичний крок принесе країні реальну стратегічну вигоду.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на дані опитування YouGov.

Згідно з отриманими даними, 52% американців вважають, що становище США після підписання угоди погіршиться або не зміниться.

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Багато респондентів припускають, що саме Іран може отримати більше переваг. Американські виборці зайняли вичікувальну позицію і не впевнені в надійності цих домовленостей, йдеться в результатах опитування.

Угода між США та Іраном про припинення війни — головне

Вночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. Причому кожен із них зробив це окремо: Трамп підписував документ, перебуваючи у Франції.

Телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складається з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволять Ірану експортувати нафту та скасують санкції, а Тегеран зможе отримати доступ до фонду розвитку в розмірі 300 млрд доларів за умови виконання зобов’язань щодо ядерної програми. За даними The Guardian, Іран погодився «розбавити» свій збагачений уран, не вивозячи його з країни.

Після підписання меморандуму Іран зобов’язується протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками. Очікується, що після цього сторони розпочнуть 60-денні переговори, за підсумками яких підпишуть остаточну мирну угоду.

18 червня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

Тоді ж віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав відбутися новий раунд переговорів з Іраном, оскільки деталі зустрічі ще не були узгоджені. Іранська делегація також призупинила підготовку до візиту через відновлення ізраїльських ударів по півдню Лівану.

20 червня американський чиновник повідомив CNN, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Швейцарії з метою відновлення переговорів з Іраном після зриву попереднього раунду.