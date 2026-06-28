Міністр нацбезпеки Ізраїлю назвав історичною помилкою мирну угоду з Ліваном

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір розкритикував підписану між Ізраїлем і Ліваном угоду про врегулювання конфлікту, назвавши її "історичною помилкою".

Про це він написав у Telegram.



За словами міністра, влада Лівану не зможе забезпечити виконання умов угоди, оскільки представники Хезболли, як він стверджує, входять до державних органів, а ліванська армія має тісні зв’язки з прихильниками цього руху.



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Бен-Гвір заявив, що звернувся до прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу із закликом винести на розгляд уряду питання про скасування домовленостей. Він також висловив переконання, що лише Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здатна нейтралізувати «Хезболлу».

Напередодні Ізраїль і Ліван підписали угоду про врегулювання конфлікту після чотириденних переговорів у Вашингтоні. Документ передбачає відновлення контролю уряду Лівану над усією територією країни, роззброєння недержавних збройних формувань та демонтаж пов’язаної з ними інфраструктури. Також сторони підтвердили прагнення жити в мирі та безпеці як сусідні суверенні держави.

Угода між Ізраїлем та Ліваном — що відомо

26 червня Ізраїль і Ліван підписали у Вашингтоні рамкову угоду про врегулювання конфлікту.

4 червня Ізраїль і Ліван домовилися про введення режиму припинення вогню після двох днів переговорів у Вашингтоні за посередництва США.

«Обидві сторони домовилися під керівництвом США швидко просунути створення пілотних зон, у яких ліванські збройні сили візьмуть на себе виключний контроль над територією, виключаючи всіх недержавних суб'єктів». Ці кроки дозволять просунутися до укладення всеосяжної угоди про мир і безпеку", — йшлося у заяві.

Однак того ж дня угруповання Хезболла, яке підтримує Іран, відхилило домовленості про припинення вогню, яких досягли Ліван та Ізраїль.

«Оголошена угода є дорожньою картою для знищення частини ліванського народу та підкорення решти», — заявив лідер Хезболли Наїм Касем.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. За даними німецького видання Bild, виведення ізраїльських військ з Лівану є однією з умов угоди, тому після ескалації віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав відбутися новий раунд переговорів з Іраном.

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20 червня представники ЦАХАЛ заявили, що завдали ударів по півдню Лівану у відповідь на нічні обстріли з боку угруповання «Хезболла», попри раніше оголошене перемир’я.

За словами ізраїльського військового представника, в ніч на 20 червня «Хезболла» випустила понад 50 снарядів по позиціях ізраїльських сил на півдні Лівану. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по цілях угруповання на території південного Лівану.



