Дим піднімається над нафтопереробним заводом у Москві (Росія) після удару українського безпілотника, 18 червня 2026 року (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Кремль вимагає від російських пропагандистських ЗМІ не публікувати інформацію про наслідки атак Сил оборони України та «більше показувати успіхи» ударів окупаційних військ РФ.

Про це в понеділок, 6 липня, пише російське видання Верстка з посиланням на три обізнані джерела.

За словами одного з них, розпорядження про зміну політики подання інформації надійшло з адміністрації російського диктатора Володимира Путіна у другій половині червня. Як повідомив співрозмовник в одному з великих прокремлівських ЗМІ, в адміністрації Путіна «наполягали, щоб ми перестали публікувати відео та знімки з наслідками українських ударів по нашій території». Натомість необхідно більше показувати результати ударів російських окупаційних військ по Україні.

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Джерело в іншому великому російському ЗМІ підтвердило факт існування таких розпоряджень.

Паливна криза в Росії — що відомо

Навесні 2026 року Сили оборони України значно посилили атаки БПЛА по території Росії, внаслідок чого російська місцева влада встановила обмеження на продаж пального у більш ніж у 40 регіонах РФ, а також на тимчасово окупованих територіях України.

У 10 регіонах РФ та в окупованих Криму і Севастополі бензин став коштувати дорожче, ніж у Сполучених Штатах.

28 червня диктатор Володимир Путін вперше визнав, що в Росії почалися проблеми з бензином після ударів українських дронів по НПЗ.

1 червня президент Володимир Зеленський повідомляв, з початку року українські військові уразили 15 російських НПЗ, внаслідок чого станом на травень майже 40% потужностей первинної переробки нафти РФ було виведено з ладу.

1 липня Міноборони України заявило, що Сили оборони у червні уразили 11 російських нафтопереробних заводів. Також було атаковано вісім військових заводів, сім об'єктів паливної логістики, вісім військових заводів, центри космічного зв’язку, кораблі та пороми.