Дим від пожежі на нафтовому терміналі в порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ (Фото: Скриншот відео / Exilenova+ / Telegram)

Атаки Сил оборони України на нафтові об'єкти Росії можуть становити «серйозну загрозу» здатності Кремля експортувати нафту, яка залишається основним експортним товаром і фундаментом російської економіки.

Про це пише британська газета The Telegraph у розгорнутому матеріалі, присвяченому українським ударам протягом поточного тижня.

Автор матеріалу констатує, що Україна посилила свої атаки, прагнучи звести нанівець прибутки Росії від різкого зростання цін на нафту та послаблення санкцій, що збільшили прибутки Москви на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

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Так, цього тижня рої українських безпілотників неодноразово атакували нафтові вузли в Балтійському морі Росії, серед яких Усть-Луга, один з головних російських експортних центрів нафтопродуктів, через який щорічно проходить близько 18 мільйонів тонн мазуту, і сусідній Приморськ — ще один ключовий російський порт.

Рекордна кількість дронів пролетіла майже рекордні відстані, оминаючи ешелони протиповітряної оборони та завдаючи смертельного удару по деяких із найважливіших об'єктів Росії, пише The Telegraph. Заводи у Кіришах, Ярославлі, Москві і Рязані, що переробляють близько 400 000 барелів нафти на добу, можуть бути змушені зменшити обсяги поставок сирої нафти через обмеження в судноплавстві.

На думку аналітиків, атаки можуть становити «серйозну загрозу» здатності Кремля експортувати нафту, яка є його основним експортним товаром і ядром російської економіки. На нафтогазовий сектор у 2024 році припадало близько 30 відсотків федерального бюджету Росії, вказує автор статті.

У публікації також наводиться теза енергетичного аналітика Бориса Аронштейна, який зазначив, що «це найсерйозніша загроза експорту російської нафти і нафтопродуктів з початку війни».

Він також вказав на продуманість, масштаб, спрямованість атак і обраний час для їх здійснення. Усе це, за його словами, призвело до ефекту, який особисто він не зміг пригадати за більш ніж чотири роки великої війни.

Своєю чергою Ісаак Леві, аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) зазначив, що частково ефект від недавніх ударів пояснюється їхньою наполегливістю.

При цьому темп атак не знижується, констатує The Telegraph.

У ніч проти 23 березня дрони атакували порт Приморськ — найбільший російський нафтоналивний порт на Балтиці, там спалахнула пожежа. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу Транснефть — порт Приморськ, де було пошкоджено резервуарний парк і нафтоналивну інфраструктуру.

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У ніч проти 25 березня дрони вразили російський експортний порт Усть-Луга — на місці атаки спалахнула масштабна пожежа.

27 березня повідомлялося про нові удари і пожежі в портах Приморськ і Усть-Луга.

У ніч проти 29 березня дрони знову атакували порт Усть-Луга.

Порт Усть-Луга українські дрони вже атакували у 2025 році, після чого він був змушений призупинити роботу і лише нещодавно її відновив.