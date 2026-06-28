США заявили про нові удари по Ірану через атаки на судна в Ормузькій протоці

Збройні сили США завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки. У Вашингтоні заявили, що операція стала відповіддю на триваючі атаки Тегерана п роти комерційного судноплавства.

Про це повідомили в Центральному командуванні США (CENTCOM).



За даними CENTCOM, американська авіація уразила об'єкти військової інфраструктури Ірану, зокрема системи спостереження та зв’язку, позиції протиповітряної оборони, місця зберігання безпілотників, а також засоби встановлення морських мін.



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У Центральному командуванні США стверджують, що Іран продовжує атакувати цивільні судна в Ормузькій протоці. Зокрема, за даними американської сторони, 25 червня безпілотники атакували суховантаж M/V Ever Lovely, а наступного дня удару зазнав танкер M/T Kiku, який ходить під прапором Панами.

Відкриття Ормузької протоки та перша атака на цивільне судно після цього

Вночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп та Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на врегулювання ситуації на Близькому Сході.

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Перед цим телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складався з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволяли Ірану експортувати нафту і знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

18 червня Центральне командування збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сингапуру зазнало удару, коли проходило Ормузькою протокою біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

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Американські військові заявили, що 26 червня завдали ударів по низці військових об'єктів Ірану у відповідь на атаку торговельного судна Ever Lovely в Ормузькій протоці.

У CENTCOM повідомили, що під ударами опинилися сховища ракет і безпілотників, а також прибережні радіолокаційні станції. За твердженням американської сторони, ці дії стали «рішучою відповіддю» на напад на цивільне судно під прапором Сингапуру.

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Після цього Корпус вартових Ісламської революції заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході.