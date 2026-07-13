США почали нову серію ударів по Ірану за наказом Трампа

Вибухи після ударів по іранських військових об'єктах (Фото: U.S. Central Command/Handout via REUTERS)

Сполучені Штати в ніч проти 13 липня розпочали нову серію ударів по території Ірану. Операцію проводять за наказом президента США Дональда Трампа , її метою є послаблення можливостей Тегерана атакувати цивільне судноплавство в Ормузькій протоці.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).



У CENTCOM заявили, що американські військові «продовжують послаблювати здатність Ірану атакувати цивільних моряків і комерційні судна, які вільно проходять Ормузькою протокою».

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«Головнокомандувач наказав завдати ударів, щоб притягнути іранські сили до відповідальності», — йдеться в заяві.

Яких саме цілей завдали ударів і чи є інформація про наслідки операції, у CENTCOM наразі не уточнили.

12 липня Центральне командування США заявило про готовність забезпечити свободу судноплавства в Ормузькій протоці на тлі погроз та атак з боку Ірану.



Це вже четверта серія американських ударів по Ірану за останній тиждень. Загострення розпочалося після атак іранських сил на комерційні судна в Ормузькій протоці. У відповідь США 7−8 липня завдали ударів по десятках військових об'єктів на території Ірану, після чого Тегеран атакував американські об'єкти на Близькому Сході.

10 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Іран звернувся до Вашингтона з пропозицією продовжити переговори.