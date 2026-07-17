Війська США завдали ударів по мостах в Ірані, Міністерство енергетики країни закликає економити електроенергію

Як стверджують ЗМІ, підконтрольні режиму іранських аятол, серед п’яти мостів, що зазнали ударів під час нічних атак США, були Кахорестан і Гаріве (Фото: www.war.gov)

Американські війська серією ударів знищили кілька ключових мостів в Ірані під час нової хвилі атак.

Про це 17 липня повідомляє британське видання The Telegraph.

Як повідомили в Армії США, у ніч на 17 липня було завдано високоточних ударів по десятках іранських об'єктів — зокрема по об'єктах берегового спостереження, а також по військовій логістичній і цивільній інфраструктурі.

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Головною ціллю атак США, найімовірніше — як пише видання, — стало місто Бендер-Аббас, де розташовані штаб і головна база ВМС Ірану. При цьому саме місто лежить у найвужчій частині Ормузької протоки, і, відповідно, чимало мостів, що стали цілями атак, розташовані на транспортних маршрутах, які проходять через Бендер-Аббас.

Як стверджують ЗМІ, підконтрольні режиму іранських аятол, серед п’яти мостів, що зазнали ударів під час нічних атак, були Кахорестан і Гаріве — і, за повідомленнями, внаслідок ударів США загинуло семеро людей.

Крім того, іранські ЗМІ також повідомили про ураження залізничної станції в прибережному місті Бандар-Хамір та аеропорту Іраншахр на південному сході країни.

За інформацією британського видання The Guardian, Унаслідок авіаударів США було зруйновано вежу в порту Чабахар на узбережжі Оманської затоки. Крім того, було атаковано ключові об'єкти іранської енергетичної інфраструктури та аеропорт Іраншахр.

Згодом Міністерство енергетики Ірану закликало громадян скоротити споживання електроенергії та використання кондиціонерів після того, як енергосистема зазнала навантаження через удари США по енергетичних об'єктах. У відомстві заявили, що південні райони країни «наразі потерпають від сильної спеки».

Як повідомляє телеканал CNN, прибережні міста по всьому Ірану найбільше потерпають від нових атак США — тепер регіон втягнуто в спроби Білого дому обмежити контроль режиму аятол над Ормузькою протокою.

«Дві ночі тому вони завдали потужного удару по місту Ахваз; дружина мого двоюрідного брата загинула внаслідок бомбардування, вчора ми були на похороні. А потім, минулої ночі, вони знову вдарили по Ахвазу — склалося враження, що вони зрівняли місто із землею», — розповів каналу місцевий житель.

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Ситуацію ускладнює й той факт, що міста, по яких завдають ударів США, по-перше, належать до найбідніших та етнічно найрізноманітніших в Ірані — і водночас вони відрізняються від міст у центрі країни з переважно перським населенням (як-от столиця Тегеран). По-друге, між прибережними містами та урядом режиму аятол давно існують напружені відносини: ці населені пункти історично потерпають від недостатнього фінансування, високого рівня безробіття та слабкої інфраструктури. При цьому саме в прибережних містах зосереджена значна частина об'єктів іранської енергетичної промисловості й торговельних портів, пише CNN.

«Ситуацію погіршує те, що складається враження, ніби нікому з можновладців до цього немає діла. Вони не оголошують надзвичайний стан і ледь визнають те, що відбувається, а люди продовжують жити як зазвичай, бо не усвідомлюють усієї серйозності ситуації», — розповіли журналістам місцеві жителі.

Як повідомляє CNN, у Бандар-Аббасі, зокрема, розташована військово-морська база Корпусу вартових ісламської революції (силового крила режиму аятол).

У відповідь Іран завдав удару по електростанції та опріснювальній установці в Кувейті, що спричинило пожежу й змусило уряд країни закликати жителів заощаджувати електроенергію в умовах виснажливої літньої спеки (синоптики прогнозують, що 17 липня максимальна денна температура в Кувейті сягне +46 градусів за Цельсієм).

Представники режиму аятол також заявили, що завдали ударів по американських об'єктах на Близькому Сході — у відповідь «на безперервні удари з боку військ США».

Унаслідок ракетного удару та атаки безпілотників з боку Ірану загинули дев’ятеро бойовиків ірансько-курдського угруповання, що базується в сусідньому Іраку; про це повідомив їхній представник, зазначає CNN .

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Удари США по Ірану — що відомо

5 липня Збройні сили США завдали масованого удару по військових об'єктах в Ірані, уразивши понад 140 цілей. Операцію було проведено у відповідь на обстріл силами КВІР комерційного контейнеровоза під прапором Кіпру в Ормузькій протоці.

8 липня Центральне командування США (CENTCOM) завдало другої серії авіаударів по південних регіонах Ірану, зокрема по портових містах Чабахар і Бушир, у відповідь на удари іранських безпілотників по трьох торговельних танкерах.

12 липня повідомлялося, що Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для судноплавства після нового інциденту з цивільним судном, заявивши, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження. У Тегерані також пригрозили новими ударами по американських військових базах у разі подальшої ескалації з боку США.

14 липня Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по Кувейту, Бахрейну та Йорданії. У Тегерані тоді заявили, що ці атаки стали відповіддю на удари США.

15 липня Центральне командування США повідомило, що Сполучені Штати відновили морську блокаду Ірану.

16 липня Тегеран заявив, що здійснить масовану атаку, якщо президент США Дональд Трамп виконає свої погрози щодо ударів по іранській інфраструктурі.